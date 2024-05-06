Temsilciler toplantımızın ardından

Bahar 2024 Dönemi Umumî Temsilciler Toplantısı, İstanbul Güneşli’deki tesislerimizde geçtiğimiz hafta sonu Türkiye’nin dört bir yanından, Avrupa, Avustralya ve Kıbrıs’tan gelen temsilcilerimizin katılımıyla gerçekleştirildi.

Verimli müzakerelere sahne olan toplantıda geçmiş 6 aylık dönemin çalışma ve faaliyetleri gözden geçirilerek gelecek döneme ait planlama ve projeler üzerinde duruldu.

Toplantıda ilk olarak Yeni Asya AŞ faaliyet raporu okundu. Ardından açılış konuşmasını yapan Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Atik, faaliyet raporu hakkında temsilcilerimizden gelen soruları cevaplandırdı.

Daha sonra Denetleme Kurulu raporu, Kurul Başkanı İsmail Özdemir tarafından okundu. Raporda İşletme faaliyetleri, gazete, dergi, kitap satış rakamları verildi, gelir-gider, kâr-zarar tablosu temsilcilerimize sunuldu.

Toplantıda Külliyatın dijital sürümünün sunumu yapıldı. Diğer yayınlarımızın dijital versiyonlarına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi. Yenilenen Barla ve yeniden yapımına başlanacak olan Tekirdağ sosyal tesislerimiz hakkında bilgi verildi.

Oylanarak kabul edilen öncelikli maddelerle ilgili görüşmelerde özellikle gençlere yönelik hizmet ve faaliyetlerin büyük bir önem taşıdığına dikkat çekildi.

Eğitim Komisyonunun raporu okundu. Raporda, iman hakikatlerini Risale-i Nur ölçüleriyle gençliğe ulaştırmanın öncelikli görev ve sorumluluğumuz olduğu vurgulandı.

Temsilcilerimiz de madde üzerinde söz alarak Risale-i Nur ölçü ve prensiplerinin farklı faaliyetlerle, sosyal etkinliklerle topluma ve özellikle gençliğin dünyasına taşınması gereğini dile getirdiler.

Risale-i Nur çalışmalarına katkıda bulunmak üzere Yönetim Kurulunca kurulan heyetin genişletilmesi kararı alındı. Neşriyatımızla ilgili her türlü teklif, tavsiye, ikaz ve şikâyetler için Yeni Asya whatsapp hattının kullanılabileceği bilgisi verildi.

Yönetim Kurulunun “31 Mart’a doğru” yazısı tasdik edildi. Risale-i Nur ölçüleriyle bağdaşmayan bazı sosyal medya paylaşımlarının önüne geçilmesi hususunda mahallere görev verildi.

Toplantının ve kararların hayırlı olmasını diliyor; katılan ve katkıda bulunan temsilcilerimize teşekkür ediyoruz.

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Ankara Kitap Fuarı

26 Nisan Cuma günü açılan Ankara Kitap Fuarı dün sona erdi. Fuardaki Yeni Asya standında Risale-i Nur Külliyatı başta olmak üzere eserlerimiz tanıtıldı ve indirimli fiyatlarla satışa sunuldu. Yazarlarımızın imza programları da yoğun ilgi gördü. Organizasyondaki emek ve gayretleri için Ankara Temsilciliğimize ve destek verip katkıda bulunan okurlarımıza tebrik ve teşekkürlerimizi sunuyoruz.