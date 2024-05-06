"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 MAYIS 2024 SALI - YIL: 55

'İsrail hükümeti esirleri terk etti'

06 Mayıs 2024, Pazartesi 23:14
İsrail'deki muhalefet lideri Yair Lapid, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve bakanların “gereksiz açıklamalarının” esir takası anlaşmasını engellediğini ve hükümetin esirleri terk ettiğini belirtti.

Lapid, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Netanyahu hükümetinin Gazze’deki esirler konusundaki tutumunu eleştirdi.

Netanyahu ve bakanların esirler konusunda duyuruları, tehditleri ve gereksiz açıklamalarına son verilmesi çağrısında bulunan Lapid, “Tamamen çıldırdınız mı? İsrail devletinin bu çılgınlığı durduracak sorumlu bir yetişkini yok.” ifadelerini kullandı.

Lapid, yetkililerin açıklamalarının yalnızca esir takası anlaşmasını engellemeye ve müzakerelerin kötü yönetilmesine yol açtığını belirterek, “İsrail hükümeti esirleri terk etti ve onları eve getirmek için her şeyi yapmalı.” ifadelerine yer verdi.

The New York Times'a konuşan İsrailli bir yetkili de Netanyahu'nun, Hamas ile esir takası mutabakatı müzakereleri devam ederken Gazze'nin güneyinde yaklaşık 1,5 milyon Filistinlinin sığındığı Refah'a saldırıdan vazgeçmeyecekleri yönündeki açıklamalarının görüşmeleri zora soktuğu kaydetmişti.

Mısır ile Katar arabuluculuğunda hazırlanan yeni ateşkes ve karşılıklı esir takası mutabakatı müzakereleri Kahire'de görüşülürken, Netanyahu, uluslararası toplumdan gelen uyarılara rağmen Refah'a kara saldırısı düzenleyeceklerini taahhüt etmişti.

AA

Okunma Sayısı: 190
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Vatandaş borç batağında

    Bu güvensizlikle enflasyon düşer mi?

    İsrail, dünyanın tüm uyarılarına rağmen Refah’ta 50’den fazla yeri bombaladı

    'İsrail hükümeti esirleri terk etti'

    İsrail, Refah’ta saldırılara devam etme kararı aldı

    Hamas, ateşkes anlaşmasına ilişkin önerileri onayladığını bildirdi

    İsrail'in Refah'a kara saldırısı ateşkes müzakerelerini boşa çıkarır

    Refah’ı boşaltmaya başladı

    İsrail’le bütün ilişkileri kesin

    Özgürlük Filosuna Güney Afrika desteği

    Bu güvensizlikle enflasyon düşer mi?

    AB'den "acil insani ateşkes" çağrısı: 'Gazze'nin kuzeyinde tam anlamıyla kıtlık var, güneye doğru ilerliyor'

    Salı gününden itibaren sıcaklıklar artacak

    Başkan Joe Biden’a bir çağrı daha

    Gazze çocukları yıkıcı stres altında

    Filistinlilere her koldan zulüm

    İsrail’de on binler protesto yürüyüşü düzenledi

    Enflasyon asgari ücreti eritti

    ‘İsrail’le iş birliğine son verin’ demek suç mu?

    En Çok Okunanlar

    Orhan Ali YILMAZ

    “Adalet” mi, yoksa şu “Af” mı?..
    Süleyman KÖSMENE

    Âhir zaman haberleri perdelidir
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Siyasette yumuşama derken...
    İbrahim Aktaşcı

    “Türkmen” gelini mi “Kürdün” gelini mi?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Taraf olsan da tarafgir yazma
    Ali FERŞADOĞLU

    İstişarenin gücü!
    Risale-i Nur'dan

    Birbiriyle boğuşanlar, müsbet hareket edemezler
    Faruk ÇAKIR

    İsrafla mücadele evlerden başlasın
    Cevher İLHAN

    “Anayasacılık” oyunu…
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.