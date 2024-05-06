Özgürlük Filosuna Güney Afrika desteği

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, Türkiye’den yola çıkarak Gazze’ye 5 bin 500 ton insani yardım malzemesi taşıyacak Özgürlük Filosu Koalisyonuna tam destek verdiklerini söyledi.

Ramaphosa, 29 Mayıs’ta gerçekleştirilecek genel seçimler öncesi, lideri olduğu 30 yıllık iktidar partisi Afrika Ulusal Kongresi’nin (ANC) Western Cape eyaletinde gerçekleştirdiği seçim etkinliğinde yaptığı açıklamada, Güney Afrika olarak Filistin halkının özgürlüğünü kalpten desteklediklerini belirtti. Filistin davasını savunmayı Güney Afrika’yı özgürlüğe kavuşturan lider Nelson Mandela’dan öğrendiklerini söyleyen Ramaphosa, “Filistin bayrağını yükseklerde dalgalandıracağız. Güney Afrika olarak duruşumuz budur” dedi. AA

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