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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 MAYIS 2024 CUMARTESİ - YIL: 55

Beni dünyadan çağırma

Ahmet BATTAL
04 Mayıs 2024, Cumartesi
Robin Sharma’nın 1996’da yayınlanan “Ferrari’sini Satan Bilge” adlı kitabını bilirsiniz.

O zamanlarda “Ferrari’yi satıp bilge olmak kolaydır, önemli olan Ferrari’nin içinde bilge kalmaktır” denirdi. Doğruydu da…

Zira hayatın içinde kalarak bilgeliğin gereğini yapmak hem zor ve hem de daha gerekli.

Zira iman hizmetinin muhtaç muhatabı durumundaki kalabalıkları dünyadan ve sosyal hayattan 7/24 koparmak mümkün olmadığı gibi kabiliyetli hizmet ehlini hayatın dışına almak da gerekli değil.

Evet, son dönemde, kıdemli Yeni Asya okuyucularının iftiharla desteklediği ve takip ettiği genç ekipler birer ikişer ortaya çıkıyor.

Siyasi havanın değişmeye başlamasının da bunda elbette müsbet tesiri var. Ya da ikisi birbirini tetikliyor. Her neyse.

Yeni Asya Neşriyatın yani kırk kırk beş sene önce, İlim Teknik Serisi, Sosyal İlimler Serisi, İlahiyat Serisi, videolar serisi gibi ses getiren çalışmalarla yaptığı çığır açıcı iman hizmeti unutulmaz.

Artık internet çağındayız, yapay zeka çağındayız. Görselliğin fevkalade yüksek olduğu bir çağdayız.

Dolayısıyla bu yeni çağın ve geleceğin ihtiyaçlarını karşılayacak yeni hizmet metotlarına ihtiyaç var.

Ve elbette bu metotları en iyi kullanacak olanlar, ihtiyacı sahadan gören ve çözümü için gerekli teknolojiyi de iyi bilen gençlerimiz olacak.

İşte onlar, tahkikî imanın, basamaklar ya da iç içe halkalar halinde ahlak olarak topluma ve hayata yansımasını ve imanlı ve ihlaslı ahlakın da adalet ve hukuk olarak devlete intikalini temin edecekler.

Bunun için, büyüklerinin de teşviki ve yönlendirmesi ile yeni ve genç hizmet ekipleri kuruyorlar ve dualarınızı bekliyorlar.

Son dönemde; Yeni Asya “Fidanlık” ekini çıkaran gençler, ardından Ankara merkezli görsel içerik üretim atölyesi “DKT Yapım”, İzmir’de açılan ve Türkiye’ye yayılması beklenen “Yeni Asya Gençlik Kafe”si ve yine ardından hukukçu gençlerin gayretiyle ortaya çıkan Yeni Asya “Hukukçu Gözüyle” sayfası gibi yeni hizmet alanı uygulamaları fevkalade kıymetli.

Öyle görünüyor ki Gençlik Şûraları meyvelerini veriyor ve daha da verecek.

Bu meyanda önemli bir hizmet mecraı da bilhassa mühendislik ve benzeri teknik alanlarda okuyan ve çalışan himmet ve hizmet ehli genç kardeşlerimizin, çocuklara ve gençlere hitap eden popüler bilim e-yayınları ile yeni bir iman hizmeti dalgası başlatması.

Yine öyle görünüyor ki Risale-i Nur Enstitüsü önümüzdeki dönemde bu tür popüler bilim faaliyetlerinin icrasına da mihmandarlık ve şemsiyelik yapacak.

Elbette bu işleri, büyüklerinin izinden giderek ama daha güzelini yapmaya gayret ederek yine gençler kotaracak.

Bize düşen destek olmak, önlerini açmak, hizmet prensiplerinin kırmızı çizgilerine riayet etmelerini temin etmektir.

Mali kaynak mı dediniz? Samimi hizmet kendi kaynağını bulur. O belki de en kolayı…

Zira “hakikat ve âhiret için çalışanlara karşı, bu millet, bir hürmet ve bir muavenet fikrini daima beslemiş.” Ve o hizmet ehlinin, hizmeti bırakıp kendi şahsi ihtiyaçlarının tedarikiyle meşgul olmaya çalışarak kıymetli vakitlerini ziyan etmelerini engellemek için ve “hakikat-i ihlâslarına ve sadıkane olan hizmetlerine bir cihette iştirak etmek” niyetiyle, onlara hem mali yardım ve hem de kametince hürmet etmişler ve yine ederler.

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