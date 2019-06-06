"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 HAZİRAN 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Bayrama özel 9 sağlıklı salata

06 Haziran 2019, Perşembe 01:20
Beslenme ve Diyet Uzmanı İpek Ertan, bayram sofralarında yer verebileceğiniz yaz salatalarını sıraladı, önemli uyarılar ve tavsiyelerde bulundu.

Rokasından kıvırcığına, fesleğeninden kuzukulağına… Sağlıklı beslenme hele de yaz diyeti deyince ilk akla gelenler arasında yer alıyor salata. Her biri kendine has tadı, rengi, aroması özellikle de serinletici özelliğiyle yaz sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alan salataya, bayram sofralarında da mutlaka yer verilmesi gerektiğini belirten Acıbadem Altunizade Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı İpek Ertan, “Vitamin ve mineral deposu olan salata, aynı zamanda önemli bir diyet dostu. Salatayı ister yemeğinizin yanında ister ana öğün olarak da tüketebilirsiniz. Ancak birçok salata çeşidinin, içinde kullanılan malzemeler dolayısıyla kalorisi oldukça yükselebiliyor! Bu sebeple salatanızın içerisine ekleyeceğiniz soslara çok dikkat edin. Aksi halde kilo olarak size geri dönebilir. En sağlıklısı saf zeytinyağı, limon ve isteğe göre biraz da elma sirkesi eklemektir” diyor. Ertan, bayram sofralarında yer verebileceğiniz yaz salatalarını sıraladı, önemli uyarılar ve tavsiyelerde bulundu.

Çoban salata

Çoban salata aynen yeşil salata gibi diyetlerde ana yemeklerin yanında rahatlıkla tercih edilebilecek, kalorisi çok düşük salatalardan. 1 porsiyonu sadece 150 kcal enerji veriyor..

Yoğurtlu semizotu salatası

 

1 porsiyon yoğurtlu semizotu salatası 40-50 kcal enerji veriyor. Hem tokluğu sağlamada hem de posa almada beslenmede katkısı büyük. Ana yemeklerinizin yanına da yardımcı yemek olarak tüketebilirsiniz ya da porsiyonunu biraz fazla tutarak 1 dilim tam buğday ekmeği ile tüketip ana yemek gibi de düşünebilirsiniz.

Kinoalı semizotu salatası

Kinoa gluten ihtiva etmeyen bir tahıl. Salatalara eklendiğinde ekmek tüketmiş gibi düşünmek gerekiyor. Salatanın kalorisini de arttırıyor. Semizotunu pişirirken içine kinoa ekleyerek bir salata yaparsanız bu salatayı ana yemek olarak rahatlıkla tüketebilirsiniz. Tabiîki yanına bir kase yoğurt ekleyerek. 1 porsiyonu yaklaşık 300 kcal enerji veriyor.

Sade yeşil salata

1 porsiyon yeşil salata, içine eklenen zeytinyağı ile beraber en fazla 80-90 kcal enerji veriyor ve aslında sindirimi esnasında bile bu enerjiyi bizler harcıyoruz. Dolayısıyla özellikle diyetlerde en çok tercih edilmesi gereken salata çeşidi yeşil salata. 

Dereotlu arpa şehriye salatası

Ana yemeğinizin yanında ve ekmek yerine 1 küçük kase kadar tüketebilirsiniz. 1 küçük kasesi bile 140 kcal enerji vermeye yetiyor.

Cevizli tulum peynirli roka salatası

1 porsiyonu yaklaşık 400 kcal ihtiva ediyor. Tam ve dengeli bir ana öğün yerine geçmesini sağlamak için yanında 1 dilim tam buğday ekmeği ile tüketebilirsiniz.

Tavuklu sezar salata

1 porsiyon tavuklu sezar salata yaklaşık 450 kcal enerji veriyor. Mayonez yerine yoğurt kullanmak alacağınız kaloriyi düşürmenizi sağlıyor. Dengeli bir öğün için 2-3 adet kepekli kraker ile tüketebilirsiniz.

Hellim peynirli salata

1 porsiyon ızgara hellim peynirli salata 500 kcal enerji veriyor. Tam buğday ekmeği ile tü ketildiğinde uzun süre tokluk sağlıyor.

 

Buğdaylı mercimek salata

1 porsiyonu yaklaşık 280 kcal enerji veriyor. Yanında bir kase yoğurt      veya ayran ile ana yemeğinizin yerine tüketebilirsiniz.

Domatesli patlıcan salatası

Közlenmiş veya ızgara patlıcan ve taze domateslerden hazırlanan bir salata et yemekleri yanında çok güzel bir tok tutucu salata olabilir. Zeytinyağını dikkatli eklemek kaydıyla yardımcı yemek olarak tüketebilirsiniz. 1 büyük kâsesi en fazla 100 kcal enerji veriyor.

Okunma Sayısı: 190
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Siyasetin dili kırıcı olmasın

    Hürmet, en güzel bayramı yaşatıyor

    Saraybosna'da yeni toplu mezar tespit edildi

    Bayrama özel 9 sağlıklı salata

    HES suyu tutunca...

    YSK Başkanı Güven: 13 seçim müdürü başka illere görevlendirilmiştir
    📷

    Tefekkür Penceresi
    📷

    Akıllı Tahta

    Plan, Kudüs’ün tamamının İsrail’e bırakılmasını öngörüyor

    Kanada’dan Çin’e Uygur tepkisi: Toplama kamplarına son verin

    Sudanlı muhalifler: Ölü sayısı 100'ün çok üzerinde

    Adaletten daha önemli bir şey yoktur

    DSÖ: Dakikada 13 kişi hava kirliliğinden ölüyor

    'Mossad sahte bilgi üretiyor' iddiası

    Salah, yaşantısıyla İslam'ı tanıttı

    Sudan'da taraflar müzakereye hazır

    Ruhani: Çatışmadan yana değiliz

    Bosna Hersek'te toplu mezar keşfedildi

    'Benim bu sözüm, özellikle Ekrem Bey'e oy vermeyen vatandaşlara'

    En Çok Okunanlar

    📷
    Genel

    Akıllı Tahta
    📷
    Genel

    Tefekkür Penceresi
    Genel

    YSK Başkanı Güven: 13 seçim müdürü başka illere görevlendirilmiştir
    Ahmet BATTAL

    Ne yöne dönelim?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Abdullah ŞAHİN

    Mevlâ görelim neyler
    Faruk ÇAKIR

    Bir gurbetçinin bayram hatırası
    Süleyman KÖSMENE

    Kötü birine iyilik edilmez mi?
    Mikail YAPRAK

    Geçim dünyasında seçim!
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.