Bayrama özel 9 sağlıklı salata

Beslenme ve Diyet Uzmanı İpek Ertan, bayram sofralarında yer verebileceğiniz yaz salatalarını sıraladı, önemli uyarılar ve tavsiyelerde bulundu.

Rokasından kıvırcığına, fesleğeninden kuzukulağına… Sağlıklı beslenme hele de yaz diyeti deyince ilk akla gelenler arasında yer alıyor salata. Her biri kendine has tadı, rengi, aroması özellikle de serinletici özelliğiyle yaz sofralarının vazgeçilmezleri arasında yer alan salataya, bayram sofralarında da mutlaka yer verilmesi gerektiğini belirten Acıbadem Altunizade Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı İpek Ertan, “Vitamin ve mineral deposu olan salata, aynı zamanda önemli bir diyet dostu. Salatayı ister yemeğinizin yanında ister ana öğün olarak da tüketebilirsiniz. Ancak birçok salata çeşidinin, içinde kullanılan malzemeler dolayısıyla kalorisi oldukça yükselebiliyor! Bu sebeple salatanızın içerisine ekleyeceğiniz soslara çok dikkat edin. Aksi halde kilo olarak size geri dönebilir. En sağlıklısı saf zeytinyağı, limon ve isteğe göre biraz da elma sirkesi eklemektir” diyor. Ertan, bayram sofralarında yer verebileceğiniz yaz salatalarını sıraladı, önemli uyarılar ve tavsiyelerde bulundu.

Çoban salata

Çoban salata aynen yeşil salata gibi diyetlerde ana yemeklerin yanında rahatlıkla tercih edilebilecek, kalorisi çok düşük salatalardan. 1 porsiyonu sadece 150 kcal enerji veriyor..

Yoğurtlu semizotu salatası

1 porsiyon yoğurtlu semizotu salatası 40-50 kcal enerji veriyor. Hem tokluğu sağlamada hem de posa almada beslenmede katkısı büyük. Ana yemeklerinizin yanına da yardımcı yemek olarak tüketebilirsiniz ya da porsiyonunu biraz fazla tutarak 1 dilim tam buğday ekmeği ile tüketip ana yemek gibi de düşünebilirsiniz.

Kinoalı semizotu salatası

Kinoa gluten ihtiva etmeyen bir tahıl. Salatalara eklendiğinde ekmek tüketmiş gibi düşünmek gerekiyor. Salatanın kalorisini de arttırıyor. Semizotunu pişirirken içine kinoa ekleyerek bir salata yaparsanız bu salatayı ana yemek olarak rahatlıkla tüketebilirsiniz. Tabiîki yanına bir kase yoğurt ekleyerek. 1 porsiyonu yaklaşık 300 kcal enerji veriyor.

Sade yeşil salata

1 porsiyon yeşil salata, içine eklenen zeytinyağı ile beraber en fazla 80-90 kcal enerji veriyor ve aslında sindirimi esnasında bile bu enerjiyi bizler harcıyoruz. Dolayısıyla özellikle diyetlerde en çok tercih edilmesi gereken salata çeşidi yeşil salata.

Dereotlu arpa şehriye salatası

Ana yemeğinizin yanında ve ekmek yerine 1 küçük kase kadar tüketebilirsiniz. 1 küçük kasesi bile 140 kcal enerji vermeye yetiyor.

Cevizli tulum peynirli roka salatası

1 porsiyonu yaklaşık 400 kcal ihtiva ediyor. Tam ve dengeli bir ana öğün yerine geçmesini sağlamak için yanında 1 dilim tam buğday ekmeği ile tüketebilirsiniz.

Tavuklu sezar salata

1 porsiyon tavuklu sezar salata yaklaşık 450 kcal enerji veriyor. Mayonez yerine yoğurt kullanmak alacağınız kaloriyi düşürmenizi sağlıyor. Dengeli bir öğün için 2-3 adet kepekli kraker ile tüketebilirsiniz.

Hellim peynirli salata

1 porsiyon ızgara hellim peynirli salata 500 kcal enerji veriyor. Tam buğday ekmeği ile tü ketildiğinde uzun süre tokluk sağlıyor.

Buğdaylı mercimek salata

1 porsiyonu yaklaşık 280 kcal enerji veriyor. Yanında bir kase yoğurt veya ayran ile ana yemeğinizin yerine tüketebilirsiniz.

Domatesli patlıcan salatası

Közlenmiş veya ızgara patlıcan ve taze domateslerden hazırlanan bir salata et yemekleri yanında çok güzel bir tok tutucu salata olabilir. Zeytinyağını dikkatli eklemek kaydıyla yardımcı yemek olarak tüketebilirsiniz. 1 büyük kâsesi en fazla 100 kcal enerji veriyor.