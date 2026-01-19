Çocukları koruyamadık

DEMOKRAT PARTİ GENEL BAŞKANI GÜLTEKİN UYSAL, SON DÖNEMDE YAŞANAN CİNAYETLERE İLİŞKİN YAPTIĞI AÇIKLAMADA, “ÇOCUKLARI KORUYAMADIK” DİYEREK DEVLETİN SOSYAL VE HUKUKÎ SORUMLULUĞUNA DİKKAT ÇEKTİ.

Ankara - Mehmet Kara

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, Ahmet Minguzzi, Hakan Çakır ile 17 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın cinayetlerini hatırlatarak, “Tahliyeler sonrası her bir gün yeni bir suç, yeni bir cinayetle karşı karşıyayız. Bu katillerle ilgili konuşmadığımız gerçekler var” ifadelerini kullandı.

Uysal, “Ceza infaz sistemini de her konuda, her alanda olduğu gibi siyasî iktidarın inisiyatifine tamamen terk etmek ülkede suçu arttıran, suçluyu cesaretlendiren, cezasızlık algısını körükleyen bir hal aldı. Türkiye’de ‘suça sürüklenen çocuk’ kavramı, iktidarın sosyal çöküşü perdelemek için sığındığı hukukî bir mazerete dönüştü.” dedi.

Çocuklar nasıl bu hâle geliyor?

Uysal açıklamasında “Bu çocuklar bir sabah uyanıp katil olmuyor. onları bu noktaya getiren; işlevsiz ve siyasallaşmış eğitim sistemi, parçalanmış aile yapıları, uyuşturucu ve çeteleşmenin kol gezdiği mahalleler ve devletin sosyal politikalar alanından sistemli biçimde çekilmesi. Bugün gelinen noktada hukuk, çocuğu koruma iddiasıyla mağduru görünmez kılan, toplumsal adalet duygusunu hiçe sayan bir biçimde uygulanmakta.” ifadelerine yer verdi.

Suçu önleyici politikalar üretilmeli

“İktidar, suçu önleyecek sosyal politikaları üretmek yerine, suç işlendikten sonra kavramların arkasına saklanmayı tercih ediyor.” diyen Uysal, “Çocukları koruyamayan bir devletin, işlenen cinayetlerden sonra sadece terminolojiyle konuşması, ahlâkî ve siyasal bir iflastır.” dedi.

Ekranlar suç öğretiyor

Uysal ,“Başka bir boyutu ise meslekî ya da akademik olarak eğitim hayatında yer alamayan, istihdam edilemeyen, sefalete sürüklenen çocuklar ve gençlerin, eline silah arkasına insan gücünü aldığında tüm dezavantajlarını yitireceğini adeta örnekleyen TV yapımlarına maruz kalması. Neredeyse her TV kanalında elinde silah, arkasında adam, ‘aşk hikayeleri’ arkasına saklanmış çetelerin mücadeleleri yayımlanıyor. Buna da artık dur demek gerek!” dedi.