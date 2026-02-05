Uyuşturucu pandemisi

TBMM Genel Kurulu’nda konuşan milletvekilleri, uyuşturucu kullanım yaşının 12’ye düştüğünü, bağımlı sayısının 10 milyonu aştığını belirterek “Bu artık adı konulmamış bir pandemidir” uyarısı yaptı.

TBMM Genel Kurulu’nda konuşan İstanbul Milletvekili Birol Aydın, uyuşturucu kullanımına ilişkin raporlara göre uyuşturucu kullanım yaşının 12’ye kadar indiğini, bağımlı sayısının ise 10 milyonu geçtiğini söyledi. Aydın, “Bu illet hızla yayılıyor. Bunun adı artık uyuşturucu pandemisidir” dedi.

Rakamlar alarm veriyor

Önerge üzerine söz alan İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ise 2024 raporlarına göre 374 bin kişinin gözaltına alındığını, gözaltına alınan her 12 çocuktan birinin uyuşturucu bağımlısı olduğunu vurguladı. Enginyurt, 18–24 yaş aralığında bağımlılık oranının yüzde 65’e ulaştığını belirterek, “Uyuşturucu artık sokak aralarında değil, okul sıralarında” diye konuştu.

Bu meseleyi kökten çözmeliyiz

Bugüne kadar bir uyuşturucu baronunun yakalanmadığına dikkat çeken Enginyurt, sokakların çetelere teslim edildiğini dile getirerek, “Bu mesele siyasî değil, memleket meselesidir. Uyuşturucu artık bir bekâ meselesi hâline gelmiştir” ifadelerini kullandı. Enginyurt, “Hepimizin çocuğu var, torunu olan insanlar var, dolayısıyla çocuklarınızın geleceğinden endişe ettiğinizden eminim. Birlik olup bu uyuşturucu meselesini kökten çözmeliyiz.” dedi.

Yarın değil şimdi

Yeni Yol Grubu adına konuşan Birol Aydın uyuşturucunun ekonomik, ahlâkî ve güvenlik krizlerinin hem sebebi hem sonucu olduğunu belirterek, “Yarın değil, hemen şimdi harekete geçilmelidir. Toplumun tüm kesimleriyle birlikte seferberlik şart” çağrısında bulundu.

ANKARA - MEHMET KARA