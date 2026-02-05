Daha fazla geç kalınmasın

TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu'nda, sosyal medyanın 15 yaş altındakilere yasaklanmasına ilişkin rapor kabul edildi.

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu, Derya Yanık başkanlığında toplandı. Toplantıda, alt komisyonun hazırladığı “Dijital Mecralarda Çocuklarımızı Bekleyen Tehdit ve Riskler” başlıklı rapor tartışılarak, kabul edildi. Çocuklar güvende olacak Çocuk Hakları Alt Komisyonu’nun raporunda, çocukların dijital ortamda korunmasına yönelik yeni düzenlemeler önerildi. Rapora göre 18 yaş altı çocukların internet erişimi belirli saatlerde sınırlandırılacak, sosyal medya ise 15 yaşını doldurmayanlara hizmet vermeyecek. Yaş doğrulama ve içerik denetimi tüm dijital platformlarda zorunlu hale getirilecek. Raporda ayrıca dijital bağımlılık, siber zorbalık ve istismara karşı erken müdahale ve farkındalık çalışmalarının artırılması, çocukların kişisel görüntülerinin izinsiz paylaşımının önlenmesi ve denetim mekanizmalarının “çocuğun üstün yararı” esas alınarak güçlendirilmesi istendi. Haber Merkezi

