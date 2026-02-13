"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

“Çocuk Terbiyesinde Ufuklar” okuyucuyla buluştu: Kur’ânî ölçülerle çocuk eğitimi

13 Şubat 2026, Cuma 10:11
Gazetemiz yazarı Rifat Okyay’ın “Çocuk Terbiyesinde Ufuklar” adlı eseri yayınlandı. Kitapta çocuk eğitimi Kur’ânî ve nebevî ölçüler çerçevesinde değerlendiriliyor.

Gazetemiz yazarı Rifat Okyay’ın kaleme aldığı “Çocuk Terbiyesinde Ufuklar” adlı eser okuyucularıyla buluştu. Ayetler, hadisler ve Risale-i Nur’dan referanslarla zenginleştirilen kitap, çocuk eğitimine dair temel prensipleri Kur’ânî ve nebevî ölçüler çerçevesinde ele alıyor.

Eğitim bir kalp yolculuğu

“Çocuklarımız geleceğimizdir” vurgusuyla kaleme alınan eser, çocuk eğitiminin yalnızca bilgi aktarımı değil, aynı zamanda bir gönül ve şahsiyet inşası süreci olduğunu ortaya koyuyor. Kitabın önsözünde çocuk terbiyesinin özellikle Sanayi Devrimi sonrası sosyal bilimlerin temel konularından biri hâline geldiği; sosyoloji ve psikoloji gibi disiplinlerin farklı ekoller ve yaklaşımlar geliştirdiği belirtiliyor. Ancak bütün bu çalışmaların, insanlığın ortak aklı ve birikimi çerçevesinde değerlendirildiğinde anlam kazandığı; Kur’ân ahlâkı ve Nebevî ölçülerle birlikte ele alındığında ise daha bütüncül ve kalıcı bir çerçeve sunduğu vurgulanıyor.

Aile temel zemin

Çocuk terbiyesinin ailede başladığına dikkat çekilen eserde, anne ve babanın çocuğun ilk öğretmeni olduğu ifade ediliyor. Terbiyenin tutarlı, samimî ve verimli bir zemin üzerinde kurulması gerektiği belirtilirken, ilk nakşedilmesi gereken eğitimin ahlâkî eğitim olduğu kaydediliyor. İslâm ahlâkıyla ahlâklanmış bir ailenin, çocuklarına İslâmî ve imanî değerleri kazandırarak onların da mes’ud ve bahtiyar bir hayat sürmelerine vesile olabileceği dile getiriliyor.

Zengin ve kapsamlı muhteva

Kitapta; “Çocuk terbiyesine dair temel prensipler, inanç ve değerlerle büyüyen çocuklar, çocuğun duygusal dünyasına dokunan yaklaşımlar, sosyal medya çağında bilinçli ebeveynlik, çocuğun kalbine dokunmanın incelikleri, ahlâkla, sevgiyle, sabırla eğitmenin yolları, modern çağda değerleri yaşatmanın önemi, ahlâk, sabır ve sevgiyle eğitimin temelleri, günümüz şartlarında karşılaşılan sorunlar ve çözüm yolları” ele alınıyor. 

Eserde ayrıca çocuk terbiyesinin iki temel basamağına işaret edilerek, önce iyinin ve güzelin öğretilmesi, ardından da ilâhî emirler ve ahlâkî prensipler dışına çıkan davranışların zararını ayırt edebilecek bir bilinç kazandırılması gerektiği ifade ediliyor.

Ayetler, hadisler ve Risale-i Nur ışığında

Eserde çocuk terbiyesi; Kur’ân-ı Kerîm ayetleri, hadis-i şerifler ve Risale-i Nur’dan yapılan alıntılarla temellendiriliyor. Dinî ve ahlâkî terbiyenin; faziletlerin, güzelliklerin ve hem dünya hem de ahiret kazanımlarının temelini oluşturduğu belirtiliyor. Bediüzzaman’ın “ilk öğretmen” olarak tarif ettiği annelerin İslâmî, imanî ve Kur’ânî düsturlar, prensipler ve ahlâkî bilgiyle donanımlı olmalarının gerekliliği vurgulanıyor.

Kitapta Garb ve Şark’tan örneklere atıf yapılarak, farklı kültür ve medeniyetlerin birikimlerinin ortak insanî değerler ekseninde değerlendirildiği kaydediliyor. 

Alanında birçok isim katkıda bulundu

“Çocuk Terbiyesinde Ufuklar” kitabında mühendis, psikolog, akademisyen, ilâhiyatçı ve eğitimcilerden oluşan çok sayıda ismin görüşünden yararlanıldı. Farklı meslek gruplarından isimlerin değerlendirmeleri, esere zengin bir bakış açısı kazandırıyor.

376 sayfa olarak albüm tarzında hazırlanan ve gazetemiz yazarı Rifat Okyay imzasını taşıyan “Çocuk Terbiyesinde Ufuklar”, çocuk eğitimine dair sağlam bir çerçeve arayan anne babalar ve eğitimciler için kapsamlı bir başvuru kaynağı niteliği taşıyor.

Kitabın teknik özellikleri:

376 sayfa, 240 mm. x 280 mm.

Sekiz renk, 90 gr 1.hamur iç kâğıt, lüks karton seflon kaplama 300 gr., bristol kapak

