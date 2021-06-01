"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 HAZİRAN 2021 SALI - YIL: 52

Öfkesiz liman ailem

01 Haziran 2021, Salı
Bizim Aile Dergisi 377. Haziran sayısında, “Öfkesiz liman ailem” kapak başlığıyla çıktı. BİZİM AİLE DERGİSİ’NDE, HUZUR LİMANI, MUHABBET YUVASI OLAN AİLELERİMİZLE ŞEFKAT VE MERHAMET ESASLI YAŞAMANIN ÖNEMİ ANLATILIYOR, AİLELERE TAVSİYELER VERİLİYOR,

HABER: KÜBRA ÖRNEK KORKMAZ

Aylık kadın aile dergisi Bizim Aile, Haziran sayısı kapak konusunda aileyi ele aldı. Dergide, bir nevî huzur limanı, muhabbet yuvası olan ailelerimizle şefkat ve merhamet esaslı yaşamanın önemi anlatılıyor. Öfkesini kontrol altına alarak şiddetin önüne geçen aileler konuşuluyor. 

Dergimiz kapak dosyasında istifadeli muhtevalar yer alıyor. Psikolog Didem Yaradanakul ile, gerçekleştirilen “Öfkesiz Liman Ailem” konulu röportajda, ailelere tavsiyeler veriliyor. Edebiyatımıza büyük hizmetleri olan ünlü mütefekkir, yazar ve düşünür Cemil Meriç’in vefatının yıl dönümü dolayısıyla, onun gören gözleri, hakikat dâvâsında eli, kolu olan yol arkadaşı ve günümüzün önemli sosyologlarından Prof. Dr. Ümit Meriç ile görüştük. Meriç, babası ile olan hatıralarını ve kendi dönüm noktasını anlatıyor.

Kalp-damar hastalıkları ve beslenme

Öğrenci Diyetisyen Nurbahar Salihoğlu, Beslenme sayfamızda “Kalp-damar hastalıkları ve beslenme”yi anlatıyor. Çevre Mühendisi Elmas Zeynep Salihoğlu, Geri Dönüşüm sayfamızda Müsilajdan (Deniz salyası) bahsediyor.  Bir Seyyahın Notları sayfamızda Diyarbakır anlatılıyor. Birbirinden renkli diğer sayfalarımızı da okumadan geçmeyelim. Tereyağdan sade yağ yapımının anlatıldığı Doğalı Varken, Bademli hurma tatlısı tarifinin verildiği Lezzetli Tarifler, her ay olduğu gibi, Kitaplığımızdan, Esma-i Hüsna, Cevşen-ül Kebir’den duâlar, Bulmaca ve diğer tüm sayfalar sizleri bekliyor. İstifadeniz bol olsun. İyi okumalar...

Okunma Sayısı: 175
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Kanal’ı bırak Marmara’ya bak

    Öfkesiz liman ailem

    Ekolojik hayatı yaşayalım

    20 yıl önceye göre daha kötüyüz

    Ceza Hukuku Profesörü Koca: İddialar aydınlatılsın

    Milli maçta gol sesi çıkmadı

    Kur’ân okurken şehit ettiler

    Türkiye'de 6 bin 493 kişi daha Kovid-19'a yakalandı

    Normalleşme kuralları açıklandı

    DSÖ güçlendirilecek

    100 kişiden 75’i iddialara inanıyor

    NATO dışişleri ve savunma bakanları toplanacak

    Hangi sıfatla resmi ziyaretlere katıldı?

    İkizdere’den sonra Güzelpınar

    Mavi Marmara'daki Alman yolcu: Uluslararası sularda yargısız infazı beklemiyorduk

    "Sigara içenlerin koronavirüs riski yüzde 50 artıyor"

    Sovyetlerin 'Büyük Açlık' zulmü unutulmuyor: Milyonlarca Kazak ölüme mahkum edildi

    Fiziksel hareketsizliğe dikkat!

    Bosna Hersek'te yeni toplu mezar tespit edildi

    Nijerya'da medreseye silahlı saldırı: 1 kişi öldü, onlarca öğrenci kaçırıldı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Taha Akyol’un “Eski Said” tahlili
    Genel

    20 yıl önceye göre daha kötüyüz
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    Dinin ve dindarlığın içinin boşaltılması projesi
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Kanal’ı bırak Marmara’ya bak
    M. Latif SALİHOĞLU

    Ayasofya’da hutbe; Hicaz’da isyan
    Faruk ÇAKIR

    Taksim’e cami ihtiyaçtı
    Osman ZENGİN

    Ayasofya açıldı, kıyamet mi koptu?
    Muhammet Nur Sungur

    Alâaddin Köseoğlu’nun ardından

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.