Bizim Aile Dergisi 377. Haziran sayısında, “Öfkesiz liman ailem” kapak başlığıyla çıktı. BİZİM AİLE DERGİSİ’NDE, HUZUR LİMANI, MUHABBET YUVASI OLAN AİLELERİMİZLE ŞEFKAT VE MERHAMET ESASLI YAŞAMANIN ÖNEMİ ANLATILIYOR, AİLELERE TAVSİYELER VERİLİYOR,

HABER: KÜBRA ÖRNEK KORKMAZ

Aylık kadın aile dergisi Bizim Aile, Haziran sayısı kapak konusunda aileyi ele aldı. Dergide, bir nevî huzur limanı, muhabbet yuvası olan ailelerimizle şefkat ve merhamet esaslı yaşamanın önemi anlatılıyor. Öfkesini kontrol altına alarak şiddetin önüne geçen aileler konuşuluyor.

Dergimiz kapak dosyasında istifadeli muhtevalar yer alıyor. Psikolog Didem Yaradanakul ile, gerçekleştirilen “Öfkesiz Liman Ailem” konulu röportajda, ailelere tavsiyeler veriliyor. Edebiyatımıza büyük hizmetleri olan ünlü mütefekkir, yazar ve düşünür Cemil Meriç’in vefatının yıl dönümü dolayısıyla, onun gören gözleri, hakikat dâvâsında eli, kolu olan yol arkadaşı ve günümüzün önemli sosyologlarından Prof. Dr. Ümit Meriç ile görüştük. Meriç, babası ile olan hatıralarını ve kendi dönüm noktasını anlatıyor.

Kalp-damar hastalıkları ve beslenme

Öğrenci Diyetisyen Nurbahar Salihoğlu, Beslenme sayfamızda “Kalp-damar hastalıkları ve beslenme”yi anlatıyor. Çevre Mühendisi Elmas Zeynep Salihoğlu, Geri Dönüşüm sayfamızda Müsilajdan (Deniz salyası) bahsediyor. Bir Seyyahın Notları sayfamızda Diyarbakır anlatılıyor. Birbirinden renkli diğer sayfalarımızı da okumadan geçmeyelim. Tereyağdan sade yağ yapımının anlatıldığı Doğalı Varken, Bademli hurma tatlısı tarifinin verildiği Lezzetli Tarifler, her ay olduğu gibi, Kitaplığımızdan, Esma-i Hüsna, Cevşen-ül Kebir’den duâlar, Bulmaca ve diğer tüm sayfalar sizleri bekliyor. İstifadeniz bol olsun. İyi okumalar...