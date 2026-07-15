ABD'nin İran'a düzenlediği son saldırılarda 30'dan fazla sivil öldü, 260 kişi yaralandı

İran Hükümet Sözcüsü, son günlerde ABD'nin ülkenin güneyine düzenlediği saldırılarda 30'dan fazla sivilin öldüğünü duyurdu.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kirmanpur, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, ABD saldırılarına ilişkin bilgi verdi. ABD'nin son saldırılarında aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 260 kişinin yaralandığını, 2 kişinin ise öldüğünü belirten Kirmanpur, yaralanan 222 kişinin tedavilerinin ardından taburcu edildiğini, diğer yaralıların ise hastanelerdeki tedavilerinin sürdüğünü ifade etti. CENTCOM, İran'a yönelik 7 saat süren son saldırı dalgasının tamamlandığını açıkladı ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, TSİ 05.00’te (ABD doğu saatiyle 22.00'de) İran'a yönelik son hava saldırı dalgasının tamamlandığı ve saldırılarda Hürmüz Boğazı yakınları ile İran'ın kıyı bölgelerindeki düzinelerce askeri hedefin vurulduğu belirtildi. ABD savaş uçağı, insansız hava araçları (İHA) ve gemilerinin, 7 saat boyunca İran'ın füze ve İHA alanları, donanma kabiliyeti ile kıyı savunma sistemlerini hedef aldığı bilgisine yer verilen açıklamada, söz konusu saldırıların "İran'ın ticari gemilere ve sivil mürettebata yönelik tehdit oluşturma kabiliyetini daha da zayıflatmak için yapıldığı" ifade edildi.​​​​​​​ AA

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