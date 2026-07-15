İYİ Parti Sözcüsü Buğra Kavuncu, düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kavuncu, iktidarı hukuku siyasallaştırmakla eleştirerek,”Gerçeklerden koptunuz. Gerçeklerle yaşamıyorsunuz. Halka da gerçeklerin anlatılmasını istemiyorsunuz. Halka gerçekleri anlatanları engellemek için de hukuku ayaklar altına alıyorsunuz. Ancak şunu unutmayın: Ayarını bozduğunuz kantar gün gelir, sizi de tartar” dedi.

Kavuncu, Çankaya Belediyesi’ne yönelik operasyonla ilgili soru üzerine de şunları söyledi: “Bu mahkemelerin, bu tutuklamaların ve devamında gerçekleşen mahkemelerin siyasi olduğuna dair hepimizde çok güçlü bir kanaat var. Biz Türkiye’de bağımsız bir yargı istiyoruz. Tarafsız bir yargı istiyoruz. Yabancı bir ülkenin başkanından gelen telefonla hakimlerin, savcıların hareket etmediği ve buna da alet olmayan bir yönetim istiyoruz.”

Ankara-Anka