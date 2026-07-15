"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 TEMMUZ 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 57

Muğla-Milas'taki orman yangını "büyük ölçüde" kontrol altında

15 Temmuz 2026, Çarşamba 10:15
Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, "büyük ölçüde" kontrol altına alındı.

Gürçamlar Mahallesi Bozbük mevkisindeki ormanlık alanda dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangına, gece boyunca ekiplerin karadan müdahalesi sürdü.

Sabahın ilk ışıklarıyla havadan da müdahale başladı. Söndürme çalışmalarına 6 helikopter ve 4 uçak destek veriyor.

Orman Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yangının "büyük ölçüde" kontrol altına alındığı bildirildi.

Açıklamada, "Gece boyunca aralıksız sürdürdüğümüz mücadelemiz, günün ilk ışıklarıyla birlikte havadan ve karadan yoğun şekilde devam ediyor. Yangını tamamen kontrol altına almak için ekiplerimiz sahada çalışmalarını sürdürüyor." ifadelerine yer verildi.

Vali Akbıyık bölgede

Yangın bölgesine giderek incelemelerde bulunan ve koordinasyon çalışmalarını yerinde denetleyen Muğla Valisi İdris Akbıyık, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının dün saat 17.03 sıralarında başladığını belirtti.

İl genelinde 6 farklı yangınla mücadele edildiğini aktaran Vali Akbıyık, "O esnada Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerimiz Ortaca ve Kavaklıdere'deki yangınlar dahil olmak üzere 3 farklı yangına aynı anda müdahale ediyordu. Bugün çıkan toplam 6 yangından diğer 5'i kontrol altına alındı. Buradaki mücadelemiz ise devam ediyor." dedi.

"1120 vatandaşımız tedbir amaçlı tahliye edildi"

Hava sıcaklıklarının artması ve nem oranının yüzde 30'un altına düşmesinin yangının yayılmasında etkili olduğunu vurgulayan Vali Akbıyık, meteorolojik şartların önümüzdeki günlerde de hassasiyetini koruyacağını ifade etti.

Yerleşim yerlerine yönelik her türlü tedbirin alındığını belirten Vali Akbıyık, şunları kaydetti:

"Rüzgarın yönü, nem durumu ve arazi şartları yangının yayılmasında maalesef çok etkili. Herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına bölgedeki bir otel ve bir tatil sitesini tedbir amaçlı boşalttık. Otellerden 350, tatil sitesinden ise 770 olmak üzere toplam 1120 vatandaşımızı güvenli alanlara tahliye ettik. Ekiplerimiz gerekli tedbirleri alarak bölgede konumlandı, yangını durdurmaya çalışıyoruz."

Yangının söndürülmesi için devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini dile getiren Vali Akbıyık, müdahalede yer alan araç ve personel sayılarına ilişkin, "Gündüz saatlerinde havadan 12 helikopter ve 8 uçakla yoğun bir müdahale gerçekleştirildi. Karadan ise müdahalemiz durmaksızın devam ediyor. Sahada şu an 11 dozer, 3 ekskavatör, 4 treyler, 62 arazöz, 6 ilk müdahale aracı, 29 su tankeri, 40 destek aracı, emniyet ve jandarmamıza ait 4 TOMA, 4 ambulans ve toplam 517 personelimiz görev yapıyor." ifadesini kullandı.

Yangın söndürme çalışmalarının tam bir seferberlik ruhuyla yürütüldüğünü kaydeden Vali Akbıyık, şöyle konuştu:

"Orman Genel Müdürlüğümüz başta olmak üzere AFAD, jandarma, emniyet teşkilatımız, termik santrallerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, büyükşehir belediyesi itfaiye ekipleri, Yatağan, Milas ve Didim belediyeleri ile MUSKİ, DSİ ve UMKE ekipleri sahada omuz omuza çalışıyor. Yeşil vatanımızı korumak için büyük bir mücadele veriyoruz. Yangının çıkış nedeniyle ilgili jandarma ekiplerimizin araştırması sürüyor. Milas'ımıza, Muğla'mıza ve ülkemize geçmiş olsun."

AA

Okunma Sayısı: 395
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bursa Büyükorhan'da orman yangını

    9 ayda 3600'den fazla ateşkes ihlalini ancak İsrail gibi bir terör şebekesi yapar

    Muğla-Milas'taki orman yangını "büyük ölçüde" kontrol altında

    ABD'nin İran'a düzenlediği son saldırılarda 30'dan fazla sivil öldü, 260 kişi yaralandı

    Milli irade hakim olsun - On yılın ardından 15 Temmuz'un muhasebesi yapılmalı

    Suçluyla suçsuz birbirinden ayrılsın

    Eski rejim tasfiye oluyor

    Emekliler de iş arıyor

    Türkiye’de bağımsız bir yargı istiyoruz

    'Husilerin Suudi Arabistan'ın güneyine yaptığı füze saldırısını en güçlü biçimde kınıyoruz'

    Huzuru İslâm’da buldular: İki İngiliz kadın daha Müslüman oldu - “Sanki eve dönmüş gibi hissettik”

    İspanya, Fransa'yı eleyerek finale yükselen ilk takım oldu - Fransa, bu kez finali göremedi

    Bu nasıl vicdan?

    Ankara’da NATO Zirvesi-1

    Fransa-Fontainebleau Ormanı'nda 1900 hektar alan kül oldu

    Ahbap Derneği soruşturmasında 17 kişi daha gözaltına alındı

    Trump: İran'a deniz ablukası yeniden başladı - 'Hürmüz Boğazı'nı biz yöneteceğiz, gardiyanları olacağız'

    Sıcaklar Avrupa’yı vurdu

    CENTCOM: İran'a son saldırı dalgası tamamlandı - Brezilya, Trump'ı "korsanlıkla" suçladı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    On yılın ardından 15 Temmuz
    Genel

    Suçluyla suçsuz birbirinden ayrılsın
    Genel

    Milli irade hakim olsun - On yılın ardından 15 Temmuz'un muhasebesi yapılmalı
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Bu nasıl vicdan?
    Genel

    Huzuru İslâm’da buldular: İki İngiliz kadın daha Müslüman oldu - “Sanki eve dönmüş gibi hissettik”
    Genel

    İspanya, Fransa'yı eleyerek finale yükselen ilk takım oldu - Fransa, bu kez finali göremedi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    9 ayda 3600'den fazla ateşkes ihlalini ancak İsrail gibi bir terör şebekesi yapar
    Genel

    Muğla-Milas'taki orman yangını "büyük ölçüde" kontrol altında

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.