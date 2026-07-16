Acil yargı değil, adil yargı olsun

ANKARA MİLLETVEKİLİ İDRİS ŞAHİN, 12. YARGI PAKETİ’NİN ADALET SİSTEMİNDEKİ YAPISAL SIKINTILARA ÇÖZÜM ÜRETMEDİĞİNİ BELİRTEREK, “MİLLET DAVALARIN ACELEYE GETİRİLMESİNİ DEĞİL, ADİL KARARLAR VERİLMESİNİ İSTİYOR” DEDİ.

Suçluyla suçsuz birbirinden ayrılsın

Ankara - Mehmet Kara

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DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, 12.Yargı Paketi’ne ilişkin, “Toplum ağır bir adalet krizi yaşarken siz sadece takvimi yönetme derdindesiniz. Komisyondaki görüşmelerde de bizzat itirazlarımızı dile getirdim. Bu teklifin önemli bir kısmı siyasî bir reform iradesinin değil, aslında Anayasa Mahkemesinin verdiği iptal kararlarının bir sonucudur. Ortada planlı bir yasama faaliyeti yok, Anayasa Mahkemesinin iptal ettiği maddelerden doğan hukukî boşlukları son dakikada mecburen doldurma telaşı var. Dolayısıyla bu teklife ‘reform’ demek hukukî gerçekle bağdaşmaz. Bu, yapılmak zorunda kalınan gecikmiş bir usul düzenlemesidir.” dedi.

Vatandaşa cefa, güçlüye sefa

Şahin, TBMM Genel Kurulunda görüşülen kamuoyunda 12.Yargı Paketi olarak bilinen “Yargının Etkin ve Verimli İşlemesine Yönelik Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” üzerine değerlendirmelerde bulundu. Teklifin adının güzel olduğunu ancak içeriğinin beklentileri karşılamadığını söyleyen Şahin, “Paketin kapağını açıyoruz, içi yine hüsran, yine vatandaşa cefa, yine güçlüye sefa” dedi.

Yargıya güven dibe vurdu

Yargıya güven oranlarındaki düşüşe dikkat çeken Şahin, resmî verilere göre yargıya güvenmeyenlerin oranının bir yılda yüzde 62,4’ten yüzde 71,6’ya çıktığını, mahkemelere güvenin ise yüzde 41’lerden yüzde 34,1’e gerilediğini söyledi. Gençlerin yüzde 75,6’sının adalete olan inancını kaybettiğini belirten Şahin, “Bu millet sizden davaları aceleye getirmenizi değil, adil kararlar vermenizi istiyor” ifadelerini kullandı.