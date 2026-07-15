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15 TEMMUZ 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 57

Emekliler de iş arıyor

15 Temmuz 2026, Çarşamba
Haziran itibarıyla İŞKUR’a kayıtlı işsizlerin 33 bin 628’ini 60 yaş ve üzeri vatandaşlar oluşturdu. Geçen yılın aynı döneminde 28 bin 29 olan bu sayı, bir yılda yüzde 19,6 arttı.

TÜİK verilerine göre 2026’nın ilk çeyreğinde 60 yaş ve üzerindeki 2 milyon 413 bin kişi istihdamda yer alırken, bunların yüzde 65,6’sı kayıt dışı çalışıyor. Ocak-Haziran döneminde ise İŞKUR aracılığıyla 11 bin 13 kişi işe yerleştirildi. Veriler, emeklilik çağındaki yaklaşık 1 milyon 583 bin kişinin sosyal güvenceden mahrum ve kayıt dışı çalıştığını gösteriyor.

Haber Merkezi

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