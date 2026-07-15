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15 TEMMUZ 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 57

9 ayda 3600'den fazla ateşkes ihlalini ancak İsrail gibi bir terör şebekesi yapar

15 Temmuz 2026, Çarşamba 10:42
İsrail ordusunun, Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkesten bugüne kadar Gazze Şeridi'nde 3 bin 600'den fazla ihlal gerçekleştirdiği bildirildi.

Bu nasıl vicdan?
Gazze'de kefen de yok mezar da

 

Gazze Şeridi'ndeki Filistin Hükümeti Medya Ofisi, İsrail'in iki yılı aşkın süre ağır saldırılar düzenlediği Gazze Şeridi'nde 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkesin üzerinden geçen 9 aya ilişkin bir rapor yayımladı.

Rapora göre, İsrail ordusu ateşkese rağmen Gazze Şeridi'ne saldırılar düzenlemeye devam ediyor.

Ateşkese rağmen düzenlenen saldırılarda en az 1.110 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 3 bin 600 kişi yaralandı.

Ayrıca geçen bu 9 ayda 142 Filistinli Gazze Şeridi'nde alıkonuldu.

İsrail güçleri, Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkesten bugüne kadar Gazze Şeridi'nde 3 bin 689'dan fazla ihlal gerçekleştirdi.

İnsani yardımların kısıtlanması

Ateşkese göre sınır kapılarından Gazze Şeridi'ne bugüne kadar 165 bin tırın girmesi gerekiyordu.

Ancak bu sürede sadece 58 bin 664 tır bölgeye giriş yaptı. Bölgeye giren yardımlar, ateşkesle taahhüt edilenlerin sadece yüzde 35'ine tekabül ediyor.

Seyahat kısıtlaması

Gazze'nin dünyaya açılan tek kapısı Refah Sınır Kapısı'ndan geçişlerde de ciddi kısıtlamalar uygulandı.

Ateşkes anlaşmasına göre bu süre zarfında başta tedavi amacıyla olanlar olmak üzere bölgeden çıkması gereken 24 bin kişiden yalnızca yüzde 36'sına tekabül eden 8 bin 878 kişinin seyahatine izin verildi.

Filistin hükümeti, İsrail'in Filistin halkını sistematik şekilde hedef alan ve yok etmeye yönelik politikası ile aralıksız sürdürdüğü öldürme eylemlerini en güçlü ifadelerle kınadığını belirtti.

Gazze Şeridi'nde her geçen gün kötüleşen insani durumun tüm sorumluluğunun İsrail'e ait olduğu kaydedildi.

Hükümet ayrıca arabulucu ülkeler ile ateşkes anlaşmasının garantörü taraflara, "İsrail'i anlaşmanın tüm maddelerini uygulamaya ve süregelen ihlallerine son vermeye zorlama" çağrısında bulundu.

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria’da ev ve tarım tesislerini yıktı

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria’nın farklı bölgelerinde konut ve tarım tesislerini yıktı, bazı yolları kapattı.

Filistin resmi ajansı WAFA’ya göre, İsrail güçleri, Kalkilya’nın doğusundaki Ummatin köyünde 22 ailenin yararlandığı konut ve tarım tesislerini yıktı.

Selfit’in kuzeyindeki Merda köyünde bazı yolları toprak setlerle kapatan İsrail ordusu, Ramallah’ın kuzeyindeki Ayn Sinya askeri kontrol noktasını kapatarak araçlarda arama yaptı.

Öte yandan Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler de Nablus’un güneyindeki Beyta beldesinin eteklerindeki Zahra bölgesine saldırı düzenledi, bölgedeki elektrik kablolarını keserek bazı evlerin elektriksiz kalmasına yol açtı.

Olaya tepki gösteren bölge halkına da saldıran İsrailli işgalciler, 2 Filistinli genci yaraladı.

İsrailli işgalciler, yaralılara müdahale etmek için bölgeye gelen ambulansı durdurarak sağlık ekibine de saldırdı.

İşgal altındaki Filistin topraklarında Bedevi Haklarını Savunma Örgütünden (BEYDER) yapılan açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Kudüs’ün doğusundaki Muazi Ceba bölgesi yakınlarında Filistinlilere ait arazilerde buldozerlerle çalışma yürüttüğü belirtilerek, bu girişimlerin yasa dışı yerleşim faaliyetlerini genişletmeye yönelik olduğu uyarısında bulunuldu.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarını başlattığı Ekim 2023’ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria’da İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında artış yaşanıyor.

Filistin resmi verilerine göre söz konusu dönemde İsrail askerleri ile İsrailli işgalcilerin saldırıları sonucu Batı Şeria’da 1179 Filistinli şehit oldu, yaklaşık 13 bin kişi yaralandı, 24 bine yakın kişi de gözaltına alındı.

AA

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  • S.topuz

    15.07.2026 11:54:11

    😭🕊🕊⚖🌍🇪🇺😭🕋Bunların bu sorumsuzca ve kanunsuz ve keyfîuygulamaları,İŞGALLE Rİ,TEHDİTLERİ,SUİKASTLARI,Savunmasız vesuçsuzmâsum sivilleri rasgele bombalamala-rı,katliam ve kıyımları,"AçveSu- suz"bırakmaları,"SEFÂLET'e" mahkûm etmeleri sadeceOrta doğu,İRAN,Lübnan,Suriye,Gaz- zeliler ve Filistinliler için değil, bütünİNSANLIK,DÜNYABARIŞ ve HUZURU için büyük bir"TEHLİKEveTEHDİT"mahiyeti taşımaktadır!BüyükSUÇ'tur! Tüm SUÇLULAR,Uluslar arası Mahkemede gerekli ceza ve müeyyideyi HAK ettiği şekilde acele almalı!Yoksa herkes ka-fasına göre,gayr-ı Kanunî hare ket edecek olursa,bunun sonu nereye varacağını hayal bile e-demeyiz,pek korkunç olur.Akl-ı Selim sahibi olanDünyaâlem Mercîlere ve Siyasîlere duyuru lur!Aksi haldeYARINçoookgeç olabilir,Allah muhafaza!Eeey Âlem-i İNSANLIK,Eeeey Âlem-iİSLÂM,Eeeey AB,NATO,EyBM, EyRUSYA,ÇİN,JAOPONYA,EN-DONEZYA,TÜRKİYEvd.! Daha ne zamana kadar seyredecek-siniz ve"SUÇ ORTAĞI"olmaya devam mı edeceksiniz?Yetme di mi?Yuh!😭🕊⚖🌍🇪🇺🕋🇵🇸

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