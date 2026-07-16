Akaryakıta çifte zam geliyor

Hürmüz Boğazı’nda yeniden yükselen gerilim uluslararası akaryakıt fiyatlarını yukarı taşırken, bu artışın Türkiye’deki pompa fiyatlarına da yansıması bekleniyor.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 17 Temmuz Cuma gününden itibaren motorinin litre fiyatına 3,90 TL, benzinin litre fiyatına ise yaklaşık 1 TL zam yapılması öngörülüyor. Dünyanın en kritik petrol geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı’nda gemi trafiğinin yavaşlaması, uluslararası petrol fiyatlarını yükseltirken, bu gelişmelerin Türkiye’de benzin ve motorin fiyatlarına yeni zamlar olarak yansıması bekleniyor. üHaber Merkezi

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