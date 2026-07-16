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16 TEMMUZ 2026 PERŞEMBE - YIL: 57

Günün Ayet ve Hadisi

16 Temmuz 2026, Perşembe
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Rabbinin huzuruna mücrim olarak gelenin cezâsı Cehennemdir. Orada ne ölür, ne de yaşar.

Tâhâ Sûresi: 74

HADİS:

Kişinin şerefi dindarlığıdır. Şahsiyeti aklıdır. Soyu sopu ise güzel ahlâkıdır.

Camiü’s-Sağir, No: 2968

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