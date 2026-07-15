Ankara’da NATO Zirvesi-1

ABD-Avrupa arasında yaşanan Transatlantik gerilimler, NATO’nun Ankara’da 7-8 Temmuz 2026’daki zirvesine yansımadı. Bir anlamda NATO zirvesi, müttefiklerin ABD’ye bağlılığını bir kez daha teyit niteliğindeydi.

Ancak 2026’daki “G7, Avrupa Konseyi ve NATO toplantıları sona erdiğine göre, Gazze, Lübnan, Suriye, Ukrayna, Venezuela, İran ve Grönland hakkındaki tartışmalar üzerinden Transatlantik ilişkilerin ne olacağı da merak ediliyordu”. Aslında NATO zirvesi, Transatlantik’te devam eden stres geriliminin yönetimi hakkında ipuçları verdi.

Zirve öncesinde bile ABD Başkanı Donald Tump, müttefiklerine yönelik “İran’a karşı savaşta ABD üslerinin kullanılması; savunma bütçeleriyle ilgili olarak hâlen ABD korumasına bağımlı oldukları; Trump’ın yüzde 5 ısrarına rağmen Slovenya, Arnavutluk ve Çek Cumhuriyeti’nin GSYİH’lerinin yüzde 2’den azını savunma harcamasına ayırdığı hatırlandığında, belirtilen ülkelerin kolektif güvenlik garantilerinin askıya alınabileceği endişeleri; ve ABD’nin Grönland üzerindeki iddiaları” en önemli Transatlantik krizlerdendir.

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte de Trump’ın etkisinden olsa gerek “ABD dışındaki müttefiklerden sadece geçtiğimiz yıl 139 milyar dolarlık artış sağlanırken, ABD’nin Trump’ın 2016’daki birinci dönem başkanlığından beri NATO’ya 999 milyar dolar kaynak ayırdığını” belirtmesi de “Trump Trilyonu” şeklinde zikrediliyor.

Belirtilen tüm gerilimlere rağmen gerçekleşen NATO zirvesinde Trump’ın konuşmaları ve görüşmeleri merak konusuydu. Fakat Trump’ın da zirveye mevcut gerilimleri pek de yansıtmadığı anlaşılıyor. Zirvenin nihaî bildirisinde “5. Madde ve Rusya için geçen seneki ifadeler tekrarlandığı kaydedilirken, Rusya’nın ABD-Avrupa güvenliğine uzun vadeli tehdit oluşturduğu bildirildi. Yine Ukrayna hakkında siyasî, ekonomik ve askerî destek için uzun bir paragraf ayrıldı. Aynı zamanda AB’nin Ukrayna’da oynadığı önemli role de değinildi.

Trump’ın Kiev’e ABD lisansıyla Patriot füze savunma bataryaları üretme yetkisi sözü vermesi, Ukrayna’daki savaşta oyunu değiştirebilecek özellikte. Trump, Patriot vaadiyle eski ABD başkanı Joe Biden’ın bile uygun görmediği, Ukrayna talebini karşıladı. Trump’ın ise, bu talebin kabulünde Fransa’nın Evian şehrinde 15-17 Haziran 2026’daki G7 zirvesinde “Ukrayna’nın savaşı kaybetmediğine ikna edilmesi”nin etkili olduğu yorumlanıyor. Böylece Trump, Ukrayna ve Rusya’ya yönelik yeniden konumlanmış durumda. Ayrıca Trump’ın Ukrayna’daki savaşa yeniden konumlanmasında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le geçmiş müzakerelerdeki başarısızlıklar ve bazı konularda AB’nin finansörlüğünün de etkisi mevcuttur.

Bir de NATO zirvesinden önce düzenlenen Savunma Sanayi Forumu’nda “50 milyar dolarlık sipariş” gerçekleşti. Bazı siparişlerin sözleşmeleri ABD menşeli “Northrop Grumman ve Anduril” gibi firmalarla imzalandı. Bununla birlikte müttefiklerinin birçoğunun da siparişlerde kendi başlarına hareket etme kararlılığının arttığı görüldü. “Kanada Başbakanı Mark Carney, Almanya’nın Thyssen-Krupp firmasına yeni denizaltı filosu ihalesini verdi. Yine İngiltere öncülüğündeki Avrupalı bir konsorsiyum ise, uzun menzilli füzeler geliştirmek için ortak girişim başlattı. NATO’ya daha önce Boeing tarafından üretilen AWACS radar uçakları için İsveç’in Saab firmasından Global Eye izleme sistemi satın alınırken, bir de Airbus’a yeni nesil askerî nakliye uçakları için yetki verildi.

Her ne kadar Genel Sekreter Rutte, savunma sipariş ve sözleşmeleri hususunda “tüm bunlar NATO’da üretildi” dinamizmini sunsa da, ABD dışındaki müttefiklerin artan iddiaları biliniyor. Kanada Başbakanı Carney, İngiltere ve Lüksemburg’un desteğiyle “Savunma, Güvenlik ve Direnç Bankası Önerisi” tartışıldı. Soğuk Savaş sonrası eski Sovyet Bloğu ülkeleri için kurulan ve Londra merkezli Avrupa Yeniden Yapılanma ve Kalkınma Bankası’ndan ilham alınarak önerildiği değerlendiriliyor.

-Devam edecek-