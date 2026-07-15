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15 TEMMUZ 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 57

Eski rejim tasfiye oluyor

15 Temmuz 2026, Çarşamba
Macaristan Parlamentosu, Cumhurbaşkanı Tamás Sulyok’un görevden alınmasını öngören anayasa değişikliğini oy çokluğuyla kabul etti.

Sulyok, Magyar hükümetinin göreve başlamasının ardından koltuğunu kaybetme riskiyle karşı karşıya kalan en üst düzey Orban dönemi yetkilisi oldu. Yeni hükümet daha önce kamu yayıncılığı ile bazı kamu şirketlerinin yönetimlerini değiştirmiş, başbakanların görev süresini iki dönemle sınırlayan düzenlemeler yapmıştı. Yeni sınır, Orban’ın yeniden başbakanlık görevine dönmesinin önünü de kapatıyor. Anayasa değişikliği milletvekilleri için de toplam 12 yıllık görev süresi sınırı getiriyor. Anayasa Mahkemesi üyeleri için belirlenen 70 yaş sınırı ise mahkeme başkanı ve eski başsavcı Peter Polt’un görevden ayrılmasına yol açacak.

Haber Merkezi

 

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