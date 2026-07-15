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15 TEMMUZ 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 57

Suçluyla suçsuz birbirinden ayrılsın

15 Temmuz 2026, Çarşamba 00:30
Ankara Milletvekili İdris Şahin, 15 Temmuz’un 10. yılında suçlu ile suçsuzun kesin çizgilerle ayrılması gerektiğini söyledi.

Ankara - Mehmet Kara
[email protected]

DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin, 15 Temmuz’un 10. yılı dolayısıyla yaptığı açıklamada, KHK mağduriyetlerinin giderilmesi çağrısında bulundu. Darbe zihniyetiyle mücadelenin önemli olduğunu, aradan geçen on yıla rağmen KHK mağduriyetleri konusunda tek bir adım atmayan iktidarı ve Genel Kurul aşamasına gelen 12. Yargı Paketi’ni eleştiren Şahin, o gece milletin iradesine ve devlete kastedenleri lanetlemenin, darbe zihniyetiyle amansız bir şekilde mücadele etmenin devletin vazgeçilmez görevi olduğunu söyledi.

Mahkemenin ak dediğine kara denilemez

Bağımsız mahkemelerin suçsuz bulduğu kişilerin haklarının idarî işlemlerle kısıtlanmasının kabul edilemeyeceğini belirten Şahin, “Mahkemenin ‘ak’ dediğine idari tasarrufla ‘kara’ denilemez. Yargı kararlarının idarenin takdirine bırakıldığı bir yerde hukuk güvenliğinden söz edilemez.” ifadelerini kullandı.

Suçsuzun hakkını teslim etmek devletin şerefidir

Şahin son olarak şunları söyledi: “Suçluyu cezalandırmak devletin görevidir ama suçsuzun hakkını teslim etmek devletin şerefidir. 15 Temmuz’u anarken sadece geçmişi hatırlamak yetmez, o gece meydanlarda uğruna mücadele edilen adalet ve hukuk düzenini de eksiksiz yaşatmak gerekir. Gerçek adalet, ancak suçluyla suçsuzu birbirinden kesin çizgilerle ayıran adil bir sistemle mümkündür.” 

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