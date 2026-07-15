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15 TEMMUZ 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 57

Huzuru İslâm’da buldular: İki İngiliz kadın daha Müslüman oldu - “Sanki eve dönmüş gibi hissettik”

15 Temmuz 2026, Çarşamba
İslâm'ı seçen İngiliz kadınlar, huzuru İslâm'da bulduklarını belirterek, “Sanki eve dönmüş gibi hissettik.” dediler.

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İngiltere'de yaşayan Amanda Sutton ve Tiara Kelly, Hristiyan olarak yetişmelerinin ardından İslâm'a uzanan süreçte yaşadıkları arayışı ve Müslüman olan kadınlara destek veren yardım kuruluşu Solace UK'nin bu süreçteki rolünü aa'ya anlatmış.

"Hayatımın amacı ne?"

Manchester'da yaşayan 50 yaşındaki İngiliz Amanda Sutton, dindar Hristiyan bir ailede büyüdüğünü ifade ederek, "Hristiyanlığın öğretilerini araştırdıkça bazı şeyler bana anlamlı gelmemeye başladı. Kilisenin ileri gelenlerine birçok soru sordum ama cevap veremediler. Aklımdaki en büyük soru şuydu: 'Biz neden buradayız, hayatımın amacı ne ve Tanrı kim?' Tek Tanrı inancını, ahlâkî ilkeleri ve hayat için rehberlik sunan bir inanç arıyordum." dedi.

"Eve dönmüş gibi hissettim"

Sutton, İslâm'ı araştırmaya başladığında içinde derin bir huzur hissettiğini belirterek, "İslâm'ı araştırmaya başladığımda sanki eve dönmüş gibi hissettim. Ruhum huzur buldu. Her şey anlamlıydı, açıktı ve güzeldi. Kur'ân'ı okuduğumda inancın temel ilkeleri bana tamamen anlamlı geldi." diye konuştu.

“Kelime-i Şehadet getirdim”

İnternette nasıl Müslüman olunacağını araştırdığını aktaran Sutton, "Hiç Müslüman tanımıyordum. İnternetten nasıl Müslüman olunacağını araştırdım ve kelime-i şehadeti öğrendim. Temmuz 2023'te YouTube'dan kelime-i şehadeti açtım. Allah'ı şahit tutarak şehadet getirdim. O an sadece ben ve Allah vardı." dedi.

SOLACE UK can simidi oldu

Müslüman olduktan sonra en büyük sınavının ailesiyle ilişkileri olduğunu, özellikle kendisini Hristiyan olarak yetiştiren annesinin bu durumu kabullenmediğini aktaran Sutton, "Müslüman olduğum için asla pişman değilim ancak ailemin Müslüman olmama verdiği tepki nedeniyle hayatımın en zor üç yılını geçirdim." dedi. Müslüman olan kadınlara destek veren İngiltere merkezli yardım kuruluşu Solace UK ile sosyal medyada gördüğü bir ilan aracılığıyla tanıştığını belirten Sutton, kurumun desteğini "can simidi" olarak nitelendirdi.

“Kur'ân ufuk açıcıydı”

Londra'da yaşayan 30 yaşındaki Jamaika kökenli Tiara Kelly ise Hristiyan olarak yetişmesine rağmen küçük yaşlardan itibaren din ve inanç konusunda bazı sorular taşıdığını ifade etti. 2023 Ramazan ayında İslâm'ı daha yakından tanıyan Kelly, Müslüman arkadaşlarının teşvikiyle Kur'ân okumaya karar verdiğini belirterek, "Daha en başından itibaren ufuk açıcıydı, bilmem gereken her şey var gibiydi." dedi.

"Fatiha'yı okuyunca Müslüman olmak istedim"

Kelly, "Fatiha Suresi ve giriş bölümü, Müslüman olmak istememe neden oldu. Hayatımda eksik olan şeyin Tanrı'yla daha yakın bir bağ ve tek Tanrı anlayışı olduğunu fark ettim." diye konuştu. Kelly, Ekim 2023'te evde Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman olduğunu belirtti.

Destek ve umutla hayata tutundu

Müslüman olan kadınlara destek veren Solace UK'den çevresindeki Müslüman kadınlar aracılığıyla haberdar olduğunu belirten Kelly, kurumdan maddî destek ve danışmanlık aldığını söyledi. Evliliğinin sona ermesinin ardından zor bir dönemden geçtiğini aktaran Kelly, "Beni bir danışmanla eşleştirdiler ve zor zamanlarımı aşmamda bana yardımcı oldu. Katıldığım kurslardan biri de iş kurma eğitimiydi. İnşallah yakında küçük bir iş deneyeceğim." diyerek sözlerini tamamladı.

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AA

Etiketler: ihtida, doğru islamiyet
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