Saldırganlık artıyor empati azalıyor

Aile danışmanı Barış Tuncer, şiddet içerikli dijital oyunların gençleri saldırganlaştırıp empati gibi davranışlarını törpülediğini söyledi.

NURAN SALMAN - İSTANBUL

Tüm dünyada bilgisayar oyunlarının giderek yaygınlaşması nedeniyle, şiddet içerikli dijital oyunların gerçek hayata etkileri konusundaki araştırmalar da çoğaldı. Altınbaş Üniversitesi Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Programı Başkanı ve Aile danışmanı Barış Tuncer, şiddet içerikli bilgisayar oyunların etkisiyle agresif davranışların arttığını ortaya koyduğunu söyledi.

TV izlemekten daha tehlikeli

Tuncer “ABD, Kanada, Almanya ve Japonya gibi ülkelerde yapılan toplam 24 araştırmanın sonucuna göre, düzenli şekilde şiddet içeren oyunları oynayanlar diğerlerine göre sosyal ilişkilerinde daha kolay şiddete başvurabiliyor” dedi. Şiddet içerikli oyunlar üzerine yapılan 136 araştırmanın bulgularını özetleyen bir diğer çalışmaya da değinen Tuncer, “Bu araştırmalar sonucunda da şiddet içeren dijital oyunları oynamanın daha fazla saldırgan davranış, biliş ve duygulanımla; daha az empati ve olumlu sosyal davranışla ilişkisi olduğu bulunmuştur. Bu sonuçlar hem erkek hem de kız çocukları için geçerlidir” dedi. ABD’de yapılan araştırmaların sonuçlarından derlenen bilgilere göre şiddet içeren oyun oynayanlarda yardımlaşma ve işbirliği davranışları azalıyor. Şiddet içerikli oyunlar oynamak, şiddet içerikli televizyon izlemekten daha zehirleyici bir etkiye neden oluyor.