Sınıflar düzenli havalandırılmalı

Kalabalık sınıflar, yakın temas ve kapalı alanlarda uzun süre bulunma, mikropların kolayca yayılmasına zemin hazırladığını belirten Medicana Çamlıca Hastanesi’nden Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Ali Şal, “Okul çağındaki çocuklar yılda ortalama 6-8 kez üst solunum yolu enfeksiyonu geçirebilir. Ancak basit önlemlerle bu sayıyı azaltmak mümkündür. Özellikle sınıfların düzenli havalandırılması çok önemli. Hasta çocuğu okula göndermeyin. ‘Hastalık ayakta atlatılır’ düşüncesi, tüm sınıfın enfekte olmasına yol açabilir” dedi.

