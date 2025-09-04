Bolu Yeniçağa'da şahs-ı manevi buluşması

Bolu’nun Yeniçağa ilçesinde düzenlenen Batı Karadeniz bölge pikniği, bir çok il ve ilçeden iştirak eden Yeni Asya okuyucularıyla şevk yüklü bir buluşmaya dönüştü.

Her yıl Ağustos ayı içinde gerçekleşen geleneksel Batı Karadeniz Bölgesi pikniği bu yıl 31 Ağustos Pazar günü Bolu’nun Yeniçağa beldesinde yapıldı. Organizasyonu üstlenen Bolulu Yeni Asya okuyucuları, programa katılan tüm kardeşlerine ikram ve misafirperverlikleriyle unutulmaz bir gün yaşattı. Yoğun katılım Karabük, Düzce, Bolu, Zonguldak ve ilçelerinden gelen erkek ve hanım okuyucular, Ankara, Kastamonu ve Bilecik’ten katılan misafirlerle birlikte coşkulu bir buluşma gerçekleştirdi. Sabah saat 09.00’da kahvaltı ile başlayan program, samimî sohbetler ve Yeniçağa Gölü gezisiyle devam etti. Şahs-ı manevînin önemi anlatıldı Saat 12:00’de başlayan dersimizde, Bolu’dan Recep Nuri Kaçmaz kardeşimiz “Şahs-ı manevînin önemi ve bu zamanda lüzumu” üzerine Risale-i Nur’dan okuduğu hakikatleri paylaştı. Katılımcılar, dersten büyük istifade ettiklerini dile getirdi. Oyun ve faaliyetler Öğle namazı, namaz dersi ve yemek ikramının ardından gençler ve çocuklar için çeşitli oyunlar ve etkinlikler düzenlendi. Oyun ve yarışmalarla kaynaşan çocukların hafızalarında tatlı hatıralar kaldı. Piknik gözdesi: kitap standı Kastamonu Yeni Asya Temsilcimiz İbrahim Vapur’un açtığı geleneksel mobil kitap sergisii ise programa ayrı bir renk kattı. Ağabeyler, kardeşler sohbet ederek hasret giderdi, muhabbet ve uhuvvet bağlarını güçlendirdi. Hanımlar da kendilerine ayrılan bölümde programlarını icra ettiler. “Seneye yine buluşalım” İkindi namazının ardından sona eren programda, Yeni Asya okuyucuları piknik alanından yeniden kavuşma temennîsiyle ayrıldı. Organizasyonda emeği geçen tüm Bolulu kardeşlere teşekkür eden katılımcılar, “Cenab-ı Allah hepsinden razı olsun, inşallah seneye yine buluşalım” dualarıyla günü tamamladı. ŞENEL TOKSÖZ - KARABÜK

Okunma Sayısı: 804

