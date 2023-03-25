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25 MART 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Depremzedeler: Şimdi destek sırası Diyanet’te!

Ali FERŞADOĞLU
25 Mart 2023, Cumartesi
Diyanet İşleri Başkanlığı-TDV ile-Türkiye başta olmak üzere yurtdışında her camiden ve sair merkezlerden vatandaşlardan kurban, adak, zekat, sadaka ve özellikle para topluyor. Her hafta, hutbelerden ilan ediyor!

Diyanet İşleri Başkanlığı ülkemizdeki toplam cami sayısını 89.817 olarak açıkladı. Yine resmi rakamlara göre 2021 itibariyle Kur’an kursu sayısı 19 bin 503. Keza 81 il, 922 ilçede müftülük; bunlara bağlı binlerce hizmet bürolar var.

Milletimiz gerçekten yardımsever, iyilik sever… 90 bin cami, 20 bin Kur’an kursu, binlerce müftülük ve hizmet merkezlerinden ne kadar yardım, iane toplandığını tahmin bile edemezsiniz… Ve topraklarda yaşayan insanlar gerçekten fedâkar, yardım, iyiliksever ve cömert; yardımlar düzenli ve sürekli yapıldığını düşününüz…

06.02.2023’te Kahramanmaraş 7.7 ve Elbistan Merkezli 7.6 büyüklüğünde 11 ili kapsayan deprem oldu. 50 bin can-şehid-i manevi oldular inşaAllah-yüz binlerce insan sakat ve yaralı; on binlerce bina yıkıldı; insanlar evsiz, işsiz, aşsız!

Şimdi depremzede ve selzedelere yardım sırası Diyanet’te!.. Yapmalı değil mi? Depremzede Alper Özcan, diğerlerinin de adına Diyanet’te şu çağrıyı yapıyor:

-Koronavirüs salgınında Hac kurası çıkan koronazedelerin Haccı ertelenmişti. Şimdi de kurası çıkan depremzedelerin haccı ertelenmelidir.

-Hac erteleme işlemleri elektronik ortamda yapılmalıdır. Zira, herbir depremzede Türkiye’nin her tarafına dağılmış ve kimisi halen yaralı veya hasta.

-Her türlü işlem ve sair mükellefiyetlerine kolaylıklar getirilmelidir.

-Depremzedelere mahsus olmak üzere ekonomik avantajlar sağlanmalıdır. (Mesela, hac bedelleri ve sair masraflarına büyük oranda indirim uygulanmalı.)

Evet, vatandaşlar ömürleri boyunca gönüllü olarak Diyanet’e yardımlar yağdırdılar, yağdırmaya devam ediyorlar. Şimdi sıra Diyanet’te! Şimdi depremzedelere yardım etmeyecek de ne zaman edecek? Yardım etmeli ki, yardılar kesilmesin!

Meselenin ikinci boyutu şudur: Başka din mensupları Havra, Sinagog ve kiliselerde ibadet ve dua ederler. Müslümanlar için ise yeryüzü bir mescid/cami, Mekke bir mihrab, Medine bir minber! Müslüman, yeryüzünde, istedikleri yerde-toprak temizdir-namaz kılar, ibadet edebilirler… Öyle ise, önce insan, sonra mabed!

İnsanı yaşat ki, mabedler yaşasın ve çoğalsın!

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