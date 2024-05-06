Gaziantep'teki feci kazada minibüsle beton mikseri çarpıştı: 9 kişi öldü, 11 kişi yaralandı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde minibüsle beton mikserinin çarpışması sonucu 9 kişi öldü, 11 kişi yaralandı.

İslahiye-Hatay kara yolunun Ağabey mevkisinde plakaları ve sürücüleri henüz belirlenemeyen minibüsle beton mikseri çarpıştı.

Kaza ihbarının ardından bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi, yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Kazada, bir kişi hastanede olmak üzere 9 kişi öldü; tedaviye alınan 11 yaralıdan ikisi taburcu edilirken 9 kişinin tedavisi çeşitli hastanelerde devam ediyor.

Gaziantep Valiliği, vefat eden vatandaşların kimlik belirleme işlemlerinin de devam ettiğini bildirdi.

Kazaya karışan araçlar, yaklaşık 4 saatlik çalışmanın ardından çekici yardımıyla kara yolundan kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan İslahiye-Hatay istikameti ise yeniden trafiğe açıldı.

Vali Çeber'in açıklamaları

Olay yerinde incelemelerde bulunduktan sonra İslahiye Devlet Hastanesi'ndeki yaralıları ziyaret eden Gaziantep Valisi Kemal Çeber, gazetecilere, yaklaşık iki saat kadar önce ciddi bir kazayla karşılaştıklarını söyledi.

Kazayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak yürütüldüğüne dikkati çeken Çeber, şöyle konuştu:

"Hatay istikametinden gelen tır şeklindeki beton mikseri, trafikte sürüş kontrolünü kaybediyor, maalesef bölünmüş bir yolda karşı şeride geçiyor. İlçeden Yeşilyurt köyümüze giden köy dolmuşuna çarpıyor. Şoför dahil 19 yolcusuyla beraber köyüne giden dolmuşa çarpıyor. Şoförlerimizden ikisi hafif yaralı. Başsavcımız, kaymakamımız çok kısa süre içerisinde olay yerine gidip bizi bilgilendirdiler. Tüm ekiplerimiz trafik, jandarma, itfaiye, AFAD ekiplerimiz olay yerine çok kısa sürede ulaştı. Aynı zamanda Kilis, Hatay ve Gaziantep merkezden ambulanslarımız kısa sürede olay yerine ulaştılar."

Sağlık çalışanlarının ciddi gayretleriyle yaralıları ambulanslarla hastanelere taşıdığını anlatan Çeber, "Durumları stabil hale gelince Gaziantep'e sevkleri görünüyor. 4 normal hastamızın Gaziantep'e sevki gerçekleştirildi. Diğer yaralılarımızın bir kısmı burada. Bazılarıyla sohbet ettim, durumları iyi. Süreçle ilgili idari ve adli soruşturma başladı. Rabbim vefat edenlere rahmet eylesin, kardeşlerimizin vefatı bizi çok üzdü. Rabbim ülkemize başka acı yaşatmasın." dedi.

Bilirkişi incelemeleri sürüyor

Kazayla ilgili şu an için gözaltı olmadığını belirten Çeber, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Gözaltı şu an için yok ama olayla ilgili herkes bizim gözetimimiz altında. Şoförler hafif yaralı ama tır şoförünün gözaltı işlemi normal olarak olacak gibi görünüyor. Şu anda tamamen sağlıkla ilgili konulara odaklandık. Tedavisi uygun hale geldiğinde gözaltı işlemi görülüyor gibi, tabii bilirkişiler incelemelerini devam ettiriyor. Arkadaşlarımız artık çok profesyonel, en uzak vefat noktası ile en yakını, yere savrulmalar, tekerlek izleri, aracın mevcut hızı hepsi beraber değerlendirilerek bu noktada çalışmalar yürütülüyor. Ama ilk kanaat mikserin oldukça hızlı ve süratli olduğu, buna bağlı kontrolünü kaybettiği yönünde. Bunun yanında yol hasarları veya kusurları gibi diğer konular üzerinde de durulacak. Hatay'dan İslahiye'ye doğru gelirken kontrolünü kaybediyor, karşı şeride geçiyor, bunların hepsinin tekerlek izleri mevcut, karşı şeritte kendi yolunda devam eden köy dolmuşumuza çarpıyor."

Yaralı yolculardan Zeynep Gök de kazanın okuldan çıkıp eve giderken meydana geldiğini belirterek, "Yolda ilerlerken karşı şeritten tır, çok hızlı geldi ve bize çarptı. Kazanın etkisiyle de birkaç kere takla attık. Serviste kaç kişi olduğumuzu hatırlamıyorum ama koltuklar doluydu." ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanlığı 3 cumhuriyet savcısını görevlendirdi

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 8 kişinin öldüğü, 11 kişinin yaralandığı kazayla ilgili başlatılan adli soruşturma kapsamında 3 cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini bildirdi.

Bakan Tunç, yaptığı yazılı açıklamada, İslahiye ilçesinde beton mikseri ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen kazada ölenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Tunç, kazayla ilgili İslahiye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldığını ve 3 cumhuriyet savcısının görevlendirildiğini kaydetti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan, Gaziantep'teki kazada ölenler için taziye mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde minibüsle beton mikserinin çarpıştığı kazada ölenler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gaziantep'te meydana gelen elim trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." ifadesine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Gaziantep'teki kazada ölenler için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde minibüsle beton mikserinin çarpıştığı kazada ölenler için başsağlığı diledi. ​​​​​​​

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gaziantep'in İslahiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.