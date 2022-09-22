Çin'de 2,1 milyon 5G baz istasyonu var

Çin'de 5G hücre iletişim altyapısını destekleyen baz istasyonlarının sayısının ağustos sonunda 2,1 milyona ulaştığı bildirildi.

Sanayi ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığının verilerine göre, yılın ilk 7 ayında 677 bin 5G baz istasyonu kurulurken, 5G kullanıcılarının sayısı temmuz sonunda 475 milyona ulaştı. Ülkedeki 5G baz istasyonu sayısı 2,1 milyona çıkarken, 5G teknolojisini destekleyen istasyonlar tüm mobil iletişim altyapısının yüzde 19,8'ini oluşturdu. 5G istasyonların oranı 2021 yılına göre 5,5 puan arttı. Bakanlık, şubatta yaptığı açıklamada, ülkedeki baz istasyonu sayısının 2021 sonu itibarıyla 1,43 milyona ulaştığını, bunun dünyadaki tüm altyapının yaklaşık yüzde 60'ına karşılık geldiği bildirmişti. Ülkedeki 5G kullanıcılarının sayısının 2023'te 560 milyonu aşacağı öngörülüyor. AA

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