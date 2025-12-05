Sosyal medya beyni çürütüyor

Amerikan Psikoloji Derneği’nin 71 çalışma ve 98 binden fazla katılımcıyla yaptığı geniş analiz, TikTok, Instagram Reels ve YouTube Shorts gibi kısa video platformlarının yoğun kullanımının dikkat süresini kısalttığını, hafızayı zayıflattığını ve his kontrolünü bozduğunu ortaya koydu.

Bulgular, literatürde giderek daha fazla kullanılan “beyin çürümesi” tartışmasını güçlendiriyor. Araştırmaya göre kısa videoların hızlı ve ödül odaklı algoritmaları, beyin ödül sistemini sürekli tetikleyerek dopamin düzeyini yükseltiyor; bu durum özellikle gençlerde dikkat dağınıklığı, riskli kararlar ve yürütücü işlevlerde bozulmayla ilişkilendiriliyor. Çalışmanın sonuçları, dijital çağda dikkat sağlığının korunmasına yönelik politikalar ve bilinçlendirme çalışmalarının önemini bir kez daha gündeme taşıdı. Haber Merkezi *** Çocuklara dijital sınır yolda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 15 yaşındaki çocukların sosyal medya kullanımına sınırlama getirmeyi düşündüklerini ifade etti. TBMM Dijital Mecralar Komisyonu toplantısında konuşan Göktaş, sosyal medya düzenlemesine dair “Bu düzenlemeyle sosyal ağ sağlayıcılarına 15 yaşından küçük çocuklara kesin olarak hizmet sunmama ve hesap açmama yükümlülüğü getirilmesini öneriyoruz. Bunu yerine getirirken, ‘Sadece beyana dayalı olmayan’ yaş doğrulama mekanizmalarını kullanma yükümlülüğü getirmenin önemli olacağını düşünüyoruz” dedi. Haber Merkezi

