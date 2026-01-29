İnsanlığın imtihanı: Yapay zekâ

Yapay zekâ şirketi Anthropic’in CEO’su Dario Amodei, yayımladığı yeni makalede insanlığın yapay zekâ karşısında sınanacağı kritik bir döneme girildiğini söyledi.

Son derece güçlü yapay zekâ sistemlerinin çok yakın olduğunu belirten Amodei, bu teknolojinin insanlığa büyük bir güç vereceğini ancak mevcut sosyal, siyasî ve teknolojik yapıların bunu yönetmeye hazır olup olmadığının belirsiz olduğunu vurguladı.

Amodei, yapay zekâ güvenliği konusunda küresel ölçekte acil adımlar atılması gerektiğini söyleyerek kontrolsüz yapay zekâ gelişiminin ciddi riskler taşıdığı uyarısını yaptı. Güçlü yapay zekâların bir-iki yıl içinde, bilim, mühendislik ve yazarlık gibi alanlarda insanlardan çok daha ileri düzeyde olabileceğini söyledi. Amodei ayrıca, yapay zekânın önümüzdeki yıllarda iş gücü üzerinde büyük etkileri olacağını, işsizliği ciddi biçimde arttırabileceği uyarısında bulundu.