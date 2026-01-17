“Öldün mü?” uygulaması viral oldu - 'Ölürsem beni kim bulacak?'

Çin’de geliştirilen “Öldün mü?” adlı uygulama, yalnız yaşayanların hayatta olup olmadığını kontrol ediyor. uygulama, en çok indirilen programlar arasına girdi.

İSTANBUL - MEHTAP YILDIRIM YÜKSELTEN

Çinli girişimciler, yalnız yaşayanların hayatta olup olmadığını kontrol eden bir uygulama geliştirdi. Çin’de “Are You Dead?” (Çince adıyla Sile Me) adlı bir güvenlik uygulaması, Apple App Store’un ücretli uygulamalar listesinde hızla zirveye çıkarak viral oldu. BBC’nin aktardığına göre, Z kuşağından üç genç girişimci tarafından geliştirilen uygulama, yalnız yaşayanlara yönelik “güvenlik kaygısına” cevap vermeyi hedefliyor.

Öldün mü kaldın mı diye soran var

Uygulamanın çalışma prensibi basit. Kullanıcıların iki günde bir kontrol edilmesi ve hayatta olduklarını teyit etmesi gerekiyor. Eğer bir kullanıcı hayatta olduğunu iki gün üst üste teyit etmezse sistem otomatik olarak önceden belirlenen acil durum kişisine e-posta ya da bildirim gönderiyor. Başta yaşlılar için faydalı bir araç olarak görülse de, uygulamanın hızla yayılmasını sağlayan asıl kesimin; büyük şehirlerde fark edilmeden ölme endişesi taşıyan genç profesyoneller, öğrenciler ve “yalnız ofis çalışanları” olduğu belirtiliyor.

Ölürsem beni kim bulacak?

Son yıllarda evinde yalnız başına hayatını kaybedip haftalar sonra fark edilen kişilere dair haberler, kamuoyunda endişe oluşturuyor.

Sosyal medyada bir kullanıcı, “Yalnız yaşayanların kimse fark etmeden ölebileceği korkusu var. Bazen düşünüyorum: Eğer yalnız başıma ölürsem, bedenimi kim bulacak?” derken başka bir kullanıcı da, “İlk kez biri hayatta mıyım ölü müyüm diye merak ediyor. Bu 8 yuanlık uygulama, yalnız yaşayan gençlerin son onur kırıntısı. En korkuncu yalnızlık değil, kaybolmak.” diye yazdı.

Hayatta mısın?

Uygulama büyük başarı yakalasa da, doğrudan ve sert bulunan ismi tartışmaları da beraberinde getirdi. Bazı kullanıcılar ismi “uğursuz” ya da “tekinsiz” bulurken, geliştiriciler “İyi misin?” veya “Hayatta mısın?” gibi daha yumuşak alternatifleri değerlendirdiklerini açıkladı. Şirket, gelen tepkileri kabul ederek isim değişikliğini gündeme aldığını duyurdu.



Allah'a iman eden yalnız değildir

Viral olan bu uygulama, insan fıtratının yalnızlık, yokluk ve kaybolmayı kabul etmediğini ortaya koyuyor. İslâm inancına göre zaten insan hayattayken sağında, solunda, önünde ve arkasında bulunan meleklerle yalnız bırakılmıyor. Ölürken de Allah yine kulunu yalnız bırakmıyor. Azrail'i (as) kişinin iman derecesine göre ona sevimli bir şekilde göndererek emanetini alıyor. Kabre giren insanı da yine melekler karşılıyor. Asıl tehlike, öldükten sonra fark edilmemek değil, yaşarken hayatın hakikatinden ve ölüm gerçeğinden gafil kalmaktır. “Öldün mü?” uygulaması ölümünüzden bir an önce haberdar olunmasını sağlayabilir ama yaşarken kalbin yalnızlığını ve ölüm korkusunu giderecek olan, Allah’a iman ve ahiret şuurudur. En önemli güvenlik tedbiri de budur.