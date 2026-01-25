"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 OCAK 2026 PAZAR - YIL: 56

Yerli motor 2032’yi bulacak

25 Ocak 2026, Pazar 16:40
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii ( Tusaş ) Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, Millî Muharip Uçak KAAN için üretilen yerli motorun entegrasyonuna ilişkin “Net bir takvim olduğunu, 2032 yılında motorun bitmiş, entegrasyonda yarıya kadar gelmiş olmasını” beklediklerini söyledi.

Demiroğlu, “Bizim şu anda iki sene önceki planlamamızla bugün arasında hiçbir fark yok. Fark sadece yeni yaptığımız için, ilk defa yaptığımız için zorlu bir şey olduğu için üç ay önce bitirmemiz lazımdı, üç ay sonra bitiriyoruz. Bu kadar farklardan bahsediyoruz ki, F35’in ne kadar uzun sürede yapıldığını, diğer platformların ne kadar uzun sürede yapıldığını, yapılamadığını biliyoruz. Üç beş ay bu konularda gerçekten böyle büyük projelerde konuşulacak, endişe duyulacak bir gecikme olarak görmüyoruz. Bunları normal görüyoruz” ifadelerini kullandı.

