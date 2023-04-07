Prof. Dr. Faruk Bilir: Akıllı cihazlarda gizlilik tercihlerinizi belirleyin

KVKK Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir, kişisel verilerin geçmişi, bugünü ve geleceği etkilediğini belirterek, dijital dünyadaki birçok tehlikenin önüne geçmek için akıllı cihazlarda gizlilik tercihlerinin belirlenmesi tavsiyesinde bulundu.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 7 Nisan 2016'da yürürlüğe girmesiyle Türkiye'de yeni bir dönem başlarken, 2018'de yapılan yönetmelik değişikliğiyle de 7 Nisan'ın, "Kişisel Verileri Koruma Günü" olarak kutlanması kararlaştırıldı.

Kişisel Verileri Koruma Günü'ne ilişkin açıklamalarda bulunan KVKK Başkanı Prof. Dr Bilir, günün anlamını; kişisel veri farkındalığı oluşturmak, veri koruma kültürü meydana getirmek ve kişisel verilerin korunmasında alınabilecek bireysel tedbirlerin önemine dikkati çekmek olarak tanımladı. Bilir, amaçları arasında çocuklar ve gençlerin de ilgisini bu konuya çekmenin bulunduğunu söyledi.

Bilir, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na ilişkin bilgi vererek, kanunun, kişisel verileri işleyen kişi, kurum ve kuruluşlara birtakım yükümlülükler getirdiğini vurguladı. Bilir, "Kanun, kişisel verilerin hangi şartlar altında işlenebileceğinin, ne tür güvenlik önlemlerinin alınması gerektiğinin çerçevesini çizmiştir. Verisi işlenen kişilere ise kişisel verilerin korunmasıyla ilgili belirli haklar tanıyarak, verileri üzerinde denetim yapma imkanı sağlamıştır." dedi.

Kanunun yasaklayıcı değil, düzenleyici bir yaklaşımı esas aldığını belirten Bilir, kanunda KVKK'ye verilen ilk görevin "kişisel verilerin temel hak ve özgürlüklere uygun şekilde işlenmesini sağlamak" olduğunu dile getirdi.

Kişisel Verileri Koruma Günü'nün bu yılki temasının çocukları odak noktasına koyarak belirlendiğini söyleyen Bilir, "Bu yılki etkinliğin temasını 'Dijital Çağda Çocukların Kişisel Verilerinin Korunması' olarak belirledik." diye konuştu.

Bilir, etkinlik kapsamında "Çocukların Dijital Hakları, Çocukların Çevrimiçi Mahremiyeti, Siber Zorbalık, Çocukların Kişisel Verilerinin Korunması ve Farkındalık" konularının da ele alınacağını, etkinliğe lise düzeyinde çeşitli okullardan öğrenci ve öğretmenlerin de katılacağını dile getirdi.

KVKK'nin daha önce de çocuklar ve gençler için çeşitli etkinlikler düzenlediğini anımsatan Bilir, geçen yıl KVKK ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenen 44. Küresel Mahremiyet Konferansı'nda da çocukların kişisel verilerinin korunması konusunun ön plana çıkarıldığını kaydetti.

"Akıllı cihazlarda kendinize özgü kullanım tercihlerini belirleyin"

KVKK Başkanı Bilir, dijitalleşen çağda verilerin korunmasının daha da fazla önem kazandığını belirterek, bu konuda kullanıcılara tavsiyelerde bulundu.

Özellikle akıllı cihazlarda gizlilik tercihlerinin belirlenmesi gerektiğine işaret eden Bilir, şöyle devam etti:

"Her şeyden önce kişisel verilerimizin öneminin farkına varmalı ve kişisel verilerimizin hayatımızı nasıl etkilediğinin farkında olmalıyız. Kişisel verilerimizin sadece geçmişimizi ve bugünümüzü değil, aynı zamanda geleceğimizi de etkilediğinin bilincine varmalıyız. Bu anlamda, hem gerçek hem de dijital ortamlarda 'neleri paylaşmalıyım' sorusundan önce, 'neleri paylaşmamalıyım' sorusunu kendimize sormalıyız. Bilhassa akıllı cihazlarımızın gizlilik ve güvenlik ayarlarını düzenleyerek kendimize özgü kullanım tercihlerini belirlemeliyiz. Alacağımız basit tedbirlerle dijital dünyadaki birçok tehlikenin ve dolandırıcılık girişimlerinin önüne geçmek bizim elimizde."

Öte yandan son dönemde seçmen kaydı sorgulama işlemleriyle ilgili kötü niyetli kişiler tarafından elektronik posta veya kısa mesaj gönderilerek kişisel verilerin hedeflendiğini aktaran Bilir, resmi kanallar dışındaki seçmen kaydı sorgulama işlemlerine itibar edilmemesi gerektiğini kaydetti.

Sahip olunan haklar

Faruk Bilir, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, kişilerin kendileriyle ilgili verilerin işlenip işlenmediğiyle ilgili çeşitli haklarının bulunduğuna işaret etti.

Kanuna aykırı veri işlenmesinden dolayı zarara uğranması halinde, bu zararın giderilmesini istemenin de bu haklar arasında yer aldığını aktaran Bilir, şu ifadeleri kullandı:

"Herkes kendisiyle ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse bilgi talep etme, verinin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, verinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesini isteme, verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, düzeltme ve imha işlemlerinin üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kanuna aykırı veri işlemeden dolayı zarara uğramışsa bu zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir."

29 binden fazla başvuru sonuçlandırıldı

KVKK'ye bugüne kadar yapılan başvurular ve verilen kararlar hakkında da bilgi veren Bilir, şunları söyledi:

"Bugüne kadar CİMER'den gelenler de dahil olmak üzere 31 bin 310 şikayet, ihbar ve başvuru ulaştı. Bunlardan 29 bin 161'i sonuçlandırıldı. 1048 veri ihlal bildirimi Kurula intikal etti, bu bildirimlerden 229'u ilan edildi. Kurumun görev ve yetki alanına giren konularda ise 933 hukuki görüş verildi. Ayrıca yurt dışına kişisel veri aktarımında yeterli nitelikleri taşıyan 6 taahhütname Kurul tarafından onaylandı. Yapılan incelemeler sonucunda ise 210 milyon 605 bin lira idari yaptırım uygulandı."