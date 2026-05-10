Petrol şoku istikrarı tehdit ediyor

ABD Merkez Bankası’nın (Fed) mayıs ayı Finansal İstikrar Raporu’nda, jeopolitik riskler ve petrol şokunun ABD finansal sistemi açısından en çok öne çıkan tehditler arasında yer aldığı belirtildi.

Petrol düştü, altın yükseldi Raporda, yapay zekâ kaynaklı belirsizlikler, kalıcı enflasyon, parasal sıkılaşma, yüksek uzun vadeli faiz oranları, piyasa oynaklığı ve iş gücü piyasasındaki zayıflığın da finansal istikrara yönelik riskler arasında bulunduğu kaydedildi. Uzun süreli çatışmaların emtia kıtlığı ve tedarik zinciri aksaklıklarıyla birleşmesi halinde ise küresel enflasyon baskısının artabileceği ve ABD başta olmak üzere dünya ekonomisinde yavaşlamaya yol açabileceği ifade edildi. Haber Merkezi

