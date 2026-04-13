5 milyon iş yapay zekâ tehdidi altında

Wolfe Research raporuna göre, yapay zekâ son dönemde 700 bin iş kaybına neden olurken, sistem yönetimi ve denetimi odaklı 1 milyon yeni istihdam meydana getirdi.

Geleneksel teknoloji merkezlerinde işe alımlar zayıflarken; inşaat ve imalat gibi fiziksel iş gücüne dayalı sektörlerin teknolojik dalgalanmaya karşı dirençli kaldığı gözlemlendi. Dünya Gazetesi’nin haberine göre analistler, üç ana uzmanlık alanını işaret ediyor: Yapay Zeka Etikçileri, Algoritma Denetçileri, İstem (Prompt) Mühendisleri. Ekonomistler için asıl risk faktörü, toplam istihdam sayısındaki değişimden ziyade “adaptasyon hızı” olarak tanımlanıyor. On yıl içinde 5 milyon işin yok olma riski taşıması, çalışanların yeni teknik rollere geçişte yaşayacağı uyumsuzluğu birincil ekonomik risk haline getiriyor. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 128

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.