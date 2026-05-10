Renkli başlıklar

Faaliyet Köşesi

HEDİYE BALLIKAYA - BUKET KARAMEŞE Malzemeler: • Fon kartonu • Renkli kâğıtlardan yapılmış çiçekler • Boncuklar, inciler, pullar • Eva parçaları • Yapıştırıcı • Makas • Maket bıçağı Yapılışı: Önce fon kartonundan 35 cm çapında bir yuvarlak kesiyoruz. İçine de 15 cm’lik bir yuvarlak çiziyoruz. Bu yuvarlağa da pizza dilimler gibi çizgi çizip maket bıçağıyla kesiyoruz ve geriye doğru açıyoruz. Sonra üzerini dilediğimiz gibi süslüyoruz. Bizim başlıklarımız çok güzel oldu. Bakalım sizinkiler nasıl olacak?

