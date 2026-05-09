Özgür Özel’e ‘Akın Gürlek’ soruşturması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, Adalet Bakanı Akın Gürlek hakkında yaptığı açıklamalar sonrası yargı süreci başlatıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, önceki akşam kamuoyuna yansıyan ifadeler sebebiyle Özel hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 217/A maddesi kapsamında resen soruşturma açıldığını duyurdu. Başsavcılık tarafından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu ifadelerin “halkı yanıltıcı, gerçeğe aykırı ve kamu barışını bozmaya elverişli” olduğu değerlendirmesine yer verildi. Açıklamada, bu sebeple soruşturma işlemlerinin başlatıldığı bildirildi. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 255

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.