Özgür Özel’e ‘Akın Gürlek’ soruşturması

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, Adalet Bakanı Akın Gürlek hakkında yaptığı açıklamalar sonrası yargı süreci başlatıldı.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, önceki akşam kamuoyuna yansıyan ifadeler sebebiyle Özel hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 217/A maddesi kapsamında resen soruşturma açıldığını duyurdu.
Başsavcılık tarafından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu ifadelerin “halkı yanıltıcı, gerçeğe aykırı ve kamu barışını bozmaya elverişli” olduğu değerlendirmesine yer verildi. Açıklamada, bu sebeple soruşturma işlemlerinin başlatıldığı bildirildi.
