Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

De ki: Ben ancak sizin gibi bir beşerim. Bana, ilâhınızın tek bir ilâh olduğu vahyedilmiştir. Artık kim Rabbine kavuşmayı ümid ederse, güzel işler yapsın ve Rabbinin ibadetine hiç kimseyi ortak tutmasın.

Kehf Sûresi: 110

HADİS:

“Ey kullarım! Yaptıklarınız ancak sizin amellerinizdir. Onları sizin için hesap eder, sonra da karşılıklarını size eksiksiz veririm. Kim ki, hayır bulursa Allah’a hamd etsin. Kim de bunun dışında bir şey bulursa, nefsinden başkasını kınamasın.”

Camiü’s-Sağir, No: 2871