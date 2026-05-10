İşsize iş de yok ödenek de yok

İktidar Varlık Barışı’yla patronlara her türlü vergi istisnası sunulurken, milyonlar yüksek enflasyonun gölgesinde işsizlikle boğuşuyor. Bu sebeple, genç-yaşlı fark etmeksizin binlerce vatandaş bir umut İŞKUR kapılarında iş arıyor.

TÜİK verilerine göre, Türkiye’de şu an 2 milyon 873 bin kişi işsiz. İŞKUR’un Nisan ayı istatistikleri de işsizliğin geldiği boyutu gözler önüne serdi. İŞKUR’a kayıtlı iş arayanların sayısı geçen yılın aynı dönemine göre 338 bin 575 kişi artarak 2 milyon 513 bin 586 kişiye yükseldi. İş arayanların sayısı, bir yıl içinde yüzde 15.6 arttı. İşsizlik Sigortası Fonu işsizlere umut olamadı. Nefes’in haberine göre, Ocak-Mart döneminde ödeneğe 494 bin 168 kişi başvurdu, bu kişilerden yalnızca 220 bin 216’sı işsizlik maaşı alabildi. Haber Merkezi

