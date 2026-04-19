"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 NİSAN 2026 PAZAR - YIL: 57

Çocuklarımızı dijital dünyadan koruyalım

19 Nisan 2026, Pazar 01:32
Ebeveynlerin dijital içerikleri kontrol etmesinin önemine dikkat çeken Mobil Uygulama Geliştiricileri ve Yayıncıları Derneği (TMUG) Genel Başkanı Volkan Ekiz, bu maksatla ebeveynlere yönelik bir rehber oluşturduklarını söyledi.

Çocuklara sosyal medya sınırlansın

 

Mobil Uygulama Geliştiricileri ve Yayıncıları Derneği (TMUG), “Çocuklarımızı Dijital Dünyada Koruyalım” başlıklı ücretsiz ebeveyn kontrol rehberini kamuoyuyla paylaştıklarını duyurdu. Söz konusu rehberin  ücretsiz olup, akıllı cihazlarda ebeveyn kontrolünün adım adım nasıl kurulacağını teknik bilgi gerektirmeden açıkladığı bildirildi. 

ASIL MESELE DENETİMSİZLİK

Hazırladıkları “Çocuklarımızı Dijital Dünyada Koruyalım” rehberi hakkında açıklamalarda bulunan dernek yetkilileri, mobil uygulamaların, bilgisayarın, dijital içeriklerin her gün milyarlarca çocuk tarafından denetimsiz biçimde kullanıldığına dikkat çekti. “Türkiye’nin en başarılı teknoloji ihracat ürünleri arasında yer alan mobil uygulamaların, aynı zamanda eğitim, gelişim ve yaratıcılık araçları olarak da işlev görmektedir” ifadelerinin yer aldığı açıklamada asıl sorunun ‘Bu içerikler çocuğumuza kim eşliğinde, ne kadar süre ve hangi ortamda ulaşıyor?’  olduğu vurgulandı.

İÇERİK FİLTRELEME İYİ UYGULANMALI

Araştırmaların, şiddete yatkınlığın kaynağı olarak, içeriğin türü değil, çocuğun aile içindeki bağ kalitesi, sosyal izolasyon düzeyi ve dijital tüketiminin denetlenmemesini gösterdiğini ifade eden TMUG yetkilileri, “Dernek olarak, sektörün sorumluluklarının da farkındayız. Bu sebeple, platform şirketlerinin yaş doğrulama ve içerik filtreleme mekanizmalarını daha etkin uygulaması gerektiğini savunuyoruz” dedi. 

DİJİTAL OKURYAZARLIK EĞİTİMLERİ GEREKLİ

BTK ve Milli Eğitim Bakanlığı ile işbirliği içinde dijital okuryazarlık eğitimlerinin yaygınlaştırılması gerektiğine de dikkat çekilen açıklamada, “Bu sorumlulukla ‘Çocuklarımızı Dijital Dünyada Koruyalım’ başlıklı ücretsiz ebeveyn kontrol rehberini kamuoyuyla paylaşıyoruz. TMUG tarafından hazırlanan bu rehber, Android ve iOS cihazlarda ebeveyn kontrolünün adım adım nasıl kurulacağını, internet servis sağlayıcılarından güvenli internet paketinin nasıl aktif edileceğini, BTK, DNS ayarlarıyla tüm ev ağının nasıl korunacağını ve YouTube Kids ile Google SafeSearch gibi araçların nasıl kullanılacağını teknik bilgi gerektirmeden açıklamaktadır” ifadeleri yer aldı. 

Rehberin ilçe milli eğitim müdürlükleri, okul veli grupları ve tüm ebeveynlerle ücretsiz olarak paylaşıldığı belirtilen açıklama TMUG Genel Başkanı Volkan Ekiz’in, “Asıl mesele ebeveyn denetimi, dijital okuryazarlık ve çocuklarımızla kurduğumuz iletişimin kalitesidir.” ifadesi aktarıldı.

***

İlk adım, ekran kaydırmayı bırakmak

Gençlerin, çocukların kısa videoları hızlıca kaydırırken hiçbir duyguyu tam olarak yaşayamadığına dikkat çeken Uzman Psikolog Hatice Kübra Tongar, “Anne babalara hemen bugün ilk adım olarak yapmamız gereken şeyi söyleyeceğim, video kaydırmayı kaldıracağız” dedi.

Dijital içerikleri kısa videolarda hızlı bir şeklide kaydırarak tüketmenin zararları üzerine bir video yayınlayan Hatice Kübra Tongar, çocukları teknolojiden tamamen uzaklaştıramasak da video kaydırma işinden uzak tutmak gerektiğini anlattı. Kısa videolarda hüzünlü, neşeli, korku içerikli videoların çok hızlı bir şekilde arka arkaya görülmesi durumunda beynin o görüntüleri gerekli duyguyu hissedebilecek kadar işleyemediğini ifade eden Tongar, “Video kaydırırken hiçbir duyguyu tam olarak yaşayamadan, tam olarak hissedemeden, empati duygumu uyandıracak şekilde deneyimleyemeden hep başka bir duyguya geçiyorum. Çocuklarımız duygusal olarak küntlük yaşıyor artık. Paralize oluyoruz hepimiz. Duyguyu hissedemiyoruz” dedi. 

Birinin birine zarar verebilmesinin en temel sebebinin karşısındakinin acısını hissedememesi olduğunu ifade eden Tongar, “Şunu (kaydırmayı) bugün evden kaldırıyoruz arkadaşlar. Bir şey izlenecekse uzun videolar, çizgi filmler, filmler, ailece oturalım beraber izleyelim. Çocuğumuzun eline telefonu verip video kaydırmasına izin vermeyelim” dedi.

Naciye Kaynak Doyran-İstanbul

AA

Okunma Sayısı: 187
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.