Çocuklara sosyal medya sınırlansın

Avrupa’da yapılan bir anket, vatandaşların yaklaşık yüzde 75’inin 16 yaş altındaki çocukların sosyal medya kullanımına sınır getirilmesini desteklediğini ortaya koydu.

Politico haber sitesi tarafından yayımlanan “European Pulse” araştırmasının anketine, Belçika, Fransa, Almanya, İtalya, Polonya ve İspanya’dan en az 1000’er kişi olmak üzere toplam 6 bin 698 yetişkin katıldı. Ankete katılanların yaklaşık dörtte üçü hükümetlerin sosyal medya kullanımı için asgarî yaş sınırı belirlemesi gerektiğini ifade etti. En yüksek destek İtalya ve Polonya’da (yüzde 84 ve yüzde 83) ölçülürken, Belçika’da bu oran yüzde 76 oldu. Almanya ve İspanya’da katılımcıların yüzde 70’i kısıtlamaları destekledi. Fransa’da ise yüzde 69 destek çıktı. AA

