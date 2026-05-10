TÜİK Başkanını değil, politikalarınızı değiştirin

Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, TÜİK Başkanı Erhan Çetinkaya’nın görevden alınıp yerine Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Mehmet Arabacı’nın atanması ile ilgili açıklama yaptı.

Uysal, “TÜİK Başkanını değiştireceğinize, enflasyonu hortlatan politikalarınızı değiştirin” dedi. Uysal, sosyal medya hesa- bından, “AKP’nin milyonları yoksullaştırma programı olan ‘Enflasyonla Mücadele Programı’, milli sanayiinin rekabet gücünü kaybetmesine, 100 binlerin işini kaybetmesine ve binlerce işletmenin iflas etmesine/kapanmasına sebep oldu ve dahası olacaktır!” değerlendirmesinde bulundu. Ankara - Mehmet Kara

