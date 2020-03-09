Düşünce üzerine

Bediüzzaman, Risale-i Nuru telif ederken insanların onu anlamasını da istedi. Bunu yaparken başta kâinat kitabı olmak üzere fen ve din ilimlerden faydalandı.

Meselâ, eserlerinde temsil yöntemini kullandı ve bu yöntemi Kur’ân-ı Kerîm’den aldığını da söyledi. Bu yöntem sayesinde insanlara, karmaşık ya da idrak edilmesi zor gelebilecek konuları kolaylıkla anlamalarına yardım etti. Üzerinde düşünmeleri ve konuşmaları hatta soru sormaları hadlerine olmayan çobanlara 100 yıl önce bu yöntemle meşrûtiyeti anlattı, onları muhatap aldı, sorularına cevap verdi. Bediüzzaman ilimleri her birinin hakettiği özgül ağırlıkla tanımlandırdı. Yani hangisinin daha kıymetli olduğu ve hangisini öğrenmemiz gerektiği konusunda ortalama 60 yıl ömrü olan insanın ömrünü bir de bu sorunun cevabını bulmakla tüketmesin ve bir an önce yola koyulsun istedi. İlimlerin özgül ağırlığını hesapladı ve delilleriyle bize gösterdi.

Ve sonuç: “Bırakın fen ilimlerini. Çünkü bizi hile ile şüpheler ile küfre düşürüyor” demedi. “Bırakın din ilimlerini. Bizi kaba softa, ham yobaz yapıyor, mutaassıp yapıyor” demedi. Ne fen ilimlerine ne de din ilimlerine torpil geçmedi, taraf tutmadı, gerçek neyse onu beyan etti ve delillerini de sundu. Ve sonuca geldi: ”Her ikisi de zarurîdir, ihtiyaçtır biri diğerine tercih edilemez” dedi. Vicdanın ziyası din ilimleridir, aklın nuru medeniyetin fenleridir dedi. Eğer birbirinden ayırırsanız ne olacağını da belirtti. Sadece fen ilimleri ile yetinilirse hile ve şüpheler ekili kafası yüzünden kibirli, bencil ve inkârcı kişiler yetişeceğini, sadece din ilimleri ile yetinilirse taassup ehli, dinde hassas, ama muhakeme-i akliyede zayıf kişiler yetişeceğini söyledi, ispatladı...

Peki ikisi birleşirse bir insan da ne olur... Bediüzzaman, ikisinin imtizacıyla hakikat tecelli eder diyor... Beşer yüzünden düşmanmış gibi zannedilen bu iki ilmi lâyık olduğu vücuda insan vücuduna koyuyor ve teknik olarak mümkün olan parçaların uygun yerlere takılmasında gerektiği gibi oda fen ilimlerini akla ve din ilimlerini vicdana koyuyor... Ve sistemin verdiği kırmızı uyarı lambası yeşil renge dönüyor... Kan yerini yemyeşil bir manzaraya bırakıyor... Bediüzzaman, insanlara bilginin önemini, bilgiye ulaşmanın yollarını, bilginin öğrenildikten sonra ne işe yarayacağını nasıl kullanılması gerektiğini de öğretmeye çalıştı bence... Bilgi saf bir maden gibi... Ondan faydalanmak için onu demirle ateşte dövmek gerekiyordu... Yani bildiklerinden yola çıkarak düşünmeye başlamak gerekiyordu... Sonsuza kadar, ama sadece köşeye sıkışınca değil, sadece canı yandığında değil, sadece aç kaldığında değil...

Düşünmek, düşünmek, düşünmek... Ama nasıl? Çok büyük bir mesele vardı Bediüzzaman’ın gördüğü. İnsanlarımız düşünemez hâle getirilmiş ve böyle de kalması isteniyordu.

Bediüzzaman, düşünme nimetini harekete geçirmek, işler hâle getirmek için de fen ve din ilimlerinden istifade etti... Doğru düşünebiliriz, yanlış da düşünebiliriz, ama hiç düşünmemekten iyidir. Cehennemde yanarım diye “düşünmekten” korkan ve vazgeçen ya da kaçan bir insanın, bunu Cehennemden kurtulmak için “düşünmüş” olması ne kadar saçma değil mi...

Sen Bediüzzaman’ın kitaplarını okurken onunla ilgili düşüncelerin neticesinde onu seviyor ve okumaya devam ediyorsun. Peki okuduğun eserlerde ileriki sayfalarda Bediüzzaman’ın sana “Artık buraya kadar bundan sonra benimle yürümek istiyorsan düşünmeyi bırak ve sadece beni takip et” dediğini duydun mu? Tabiki duymadın. O halde sen, meselâ neden “düşünmeyi bırak ve sadece beni takip et” diyorsun?

Pardon, seni çok düşünceli gördüm...