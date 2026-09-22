Aşırı şeker tüketimi uyarısı

Sağlık Bakanlığınca, aşırı şeker tüketiminin, sağlıksız beslenme alışkanlıklarına ve diyabet gibi hastalıkların görülme riskinin artmasına sebep olabildiği açıklandı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Dünya Şeker Tüketimine Dikkat Haftası dolayısıyla açıklama yapıldı. “Aşırı şeker tüketimi, sağlıksız beslenme alışkanlıklarına ve diyabet gibi hastalıkların görülme riskinin artmasına neden olabilmektedir.” ifadesi yer alan açıklamada, özellikle şekerle tatlandırılmış içeceklerin sık tüketilmesi, sıvı formda ek enerji alımına yol açarak fazla kilo riskinin artmasına da sebep olabildiği kaydedildi. Aile hekimleri tarafından fazla kilo ve diyabet riskine yönelik taramalar yapıldığı aktarılan açıklamada, Sağlık Bakanlığınca yürütülen Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı Obezite ile Mücadele ve Fiziksel Aktivite Eylem Planı 2025-2028 kapsamında, sağlıklı beslenme alışkanlıklarının kazandırılması, sağlıksız gıda tüketiminin azaltılması ve düzenli fiziksel aktivitenin teşvik edilmesine yönelik faaliyetlerin sürdürüldüğü bildirildi. AA

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