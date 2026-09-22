Ara tatil kaldırılacak mı?

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2-3 yıldır Ramazan ve Kurban bayramlarının ara tatil için planlanan zaman aralığına denk düştüğünü, bunu yerleştirebildikleri sürece ara tatillerde problem yaşanmayacağını ancak takvime yerleştirme noktasında sıkıntı yaşanabilecek durumlarda ara tatil uygulamasının yapılamayabileceğini söyledi.

Bakan Yusuf Tekin, CNN Türk canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu. Öğrencilerin 180 iş günü okula gitmek zorunda olması ve öğretmenlerin de kanun gereği 2 ay tatil yapmaları gerektiği için takvimi sıkıştıramadıklarına dikkati çeken Tekin, 2-3 yıldır Ramazan ve Kurban bayramlarının ara tatil için planlanan zaman aralığına denk düştüğünü, bunu yerleştirebildikleri sürece ara tatillerde problem yaşanmayacağını ancak takvime yerleştirme noktasında sıkıntı yaşanabilecek durumlarda ara tatil uygulamasının yapılamayabileceğini vurguladı. AA

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