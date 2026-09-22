Manisa'da son durum? - Bakan Gürlek: 2'si ağır 11 öğrenci yaralandı - Adli ve idari soruşturma başlatıldı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde okul binası dışında meydana gelen silahlı saldırıda 2'si ağır 11 öğrenci yaralandı, saldırgan gözaltına alındı.

Manisa Valiliğinden yapılan açıklamada, Turgutlu ilçesindeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne yakın bir alanda saat 07.59'da silahla ateş edildiği yönünde ihbar alındığı ifade edildi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda emniyet ve sağlık ekibi sevk edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Yaralıların en yakın sağlık kuruluşuna sevki sağlanmıştır. Olayın ardından silahla ateş ettiği değerlendirilen şüpheli şahıs, güvenlik güçlerimiz tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştır.”

Gürlek: 2'si ağır 11 öğrenci yaralandı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından saldıya ilişkin açıklama yaptı.

Çocukların güvenliğini tehdit eden hiçbir ihmalin karşılıksız kalmayacağını belirten Gürlek, şunları kaydetti:

“Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, okul binası dışında, öğrencilerimizin okullarına gittiği sokakta meydana gelen silahlı saldırıda 2'si ağır olmak üzere 11 öğrencimizin yaralanması hepimizi derinden üzmüştür. Yaralanan evlatlarımıza acil şifalar diliyor, ailelerine, arkadaşlarına ve eğitim camiamıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Olayın hemen ardından Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığımızca kapsamlı bir soruşturma başlatılmış, Başsavcımızın koordinasyonunda iki Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiş, saldırıyı gerçekleştiren adli süreçteki çocuk kısa sürede yakalanarak gözaltına alınmıştır.”

Bakan Gürlek, çocukların güvenliği söz konusu olduğunda hiçbir ihmalin ve sorumsuzluğun görmezden gelinmesinin mümkün olmadığını vurgulayarak, şu değerlendirmede bulundu:

“Yakın zamanda öncülük ettiğimiz yasal düzenlemeyle ailelerin bakım ve gözetim yükümlülüklerine ilişkin sorumlulukları daha açık ve güçlü hale getirmiştik. Bu kapsamda anne, baba ve saldırıda kullanılan silahın kullanımında bulunduğu belirlenen dede de gözaltına alınmıştır. Saldırıda kullanılan silahın çocuğun eline nasıl geçtiği, silahın muhafaza koşulları, anne ve babanın bakım ve gözetim yükümlülükleri ile olay öncesinde akran zorbalığı yaşandığı yönündeki iddialar çok yönlü ve titizlikle araştırılmaktadır. Çocuklarımızın güvenliğini tehdit eden bu olayın üzerine hukuk içinde ve kararlılıkla gidilecek, sorumluluğu bulunanlar titizlikle tespit edilecek, hiçbir ihmal göz ardı edilmeyecektir. İlgili bakanlıklarımız ve kurumlarımızla güçlü bir koordinasyon içerisinde hem adli süreci hem de yaralı öğrencilerimizin durumunu hassasiyetle takip ediyoruz. Yaralı öğrencilerimize bir kez daha acil şifalar diliyoruz.”

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Adli ve idari soruşturma başlatıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ise saldırıya ilişkin, "Milli Eğitim ve İçişleri Bakanlarımız olay yerine intikal ediyor, her türlü adli ve idari soruşturma başlatıldı." dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda da şunları kaydetti:

"Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen ve öğrencilerimizin yaralandığı elim hadise hepimizi derinden üzmüştür. Yaralanan evlatlarımıza acil şifalar diliyor, ailelerine, arkadaşlarına ve eğitim camiamıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Fail gözaltına alınmış olup olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için ilgili kurumlarımız tarafından yürütülen süreci yakından takip ediyoruz."

İçişleri Bakanlığı: Saldırıyla ilgili 2 mülkiye başmüfettişi ve 2 polis başmüfettişi görevlendirildi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınlarında meydana gelen menfur saldırı sonrasında İçişleri Bakanlığının ve devletin ilgili tüm birimlerinin anında harekete geçtiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Güvenlik güçlerimiz ve adli makamlarımızca olayın tüm yönleriyle aydınlatılması, fail veya faillerin adalet önünde hesap vermesi ve sürecin en ince ayrıntısına kadar incelenmesi amacıyla kapsamlı bir tahkikat sürdürülmektedir. Meydana gelen olayı her yönüyle incelemek üzere Bakanlığımız tarafından 2 mülkiye başmüfettişi ile 2 polis başmüfettişi görevlendirilerek derhal Manisa'ya sevk edilmiştir. Olayda yaralanan ve hastanelerde tedavileri devam eden öğrencilerimize acil şifalar diliyoruz."

MEB: Bugün eğitim öğretim faaliyetlerine ara verildi

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan (MEB) yapılan açıklamada ise Manisa'da sabah saatlerinde İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yakınında meydana gelen elim olayın, eğitim camiası başta olmak üzere milleti derinden üzdüğü belirtildi.

Saldırının ilk anlarından itibaren emniyet güçleri ve sağlık görevlileri başta olmak üzere devletin ilgili tüm birimlerinin teyakkuza geçtiği vurgulanan açıklamada, konuyla ilgili kapsamlı tahkikat başlatıldığı bilgisi verildi.

Açıklamada, okulun dışında yaşanan olayın ilk anından itibaren sürecin Bakanlıkça hassasiyetle takip edildiği, gerekli tüm çalışmaların ilgili birimlerce koordineli şekilde yürütüldüğü ifade edilerek, şunlar kaydedildi:

“Söz konusu olaya ilişkin Manisa il müfettişlerimizin tahkikat süreçlerine ilave olarak üç Bakanlık müfettişi de olayı tüm yönleriyle incelemek üzere görevlendirilmiş ve derhal Manisa iline yönlendirilmiştir. Yaşanan menfur hadiseden etkilenen öğrenci, öğretmen ve velilerimiz için psikososyal destek ekiplerimiz de sahada rehabilitasyon faaliyetlerine başlamıştır. Adı geçen eğitim kurumumuzda eğitim öğretim faaliyetlerine bugün ara verilmiştir. Olaya ilişkin tahkikatın titizlikle sürdürülmesi adına ilgili birimlerimiz, koordinasyon içinde ve kararlılıkla hareket etmektedir. Hastanelere sevk edilen ve tedavileri süren yaralılarımıza acil şifalar diliyor, yakınlarına ve maarif ailemize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.”

Silahlı saldırıya ilişkin yayın yasağı getirildi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'ndan (RTÜK) yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen silahlı saldırıya ilişkin olarak yürütülen adli soruşturma kapsamında, Turgutlu Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla yayın yasağı getirilmiştir. Söz konusu karar doğrultusunda, soruşturma tamamlanıncaya kadar yazılı ve görsel medya ile sosyal medya ve internet ortamında faaliyet gösteren medyada her türlü haber, röportaj, eleştiri ve benzeri yayınların yapılması yasaklanmıştır.

Soruşturmanın sağlıklı bir şekilde yürütülmesi ve olayın hassasiyeti dikkate alınarak yayın yasağına titizlikle riayet edilmesi, soruşturma kapsamında yetkili makamlarca yapılacak açıklamaların esas alınması ve kamuoyunun yanlış veya teyitsiz bilgilerle yönlendirilmemesi önem arz etmektedir."