Gazze için sahnede ağladı

İngiliz pop yıldızı Ed Sheeran, rapçi Macklemore’un Filistin desteği sonrası turneden çıkarılması sonrası ilk konserine yalnız çıktı. Gözyaşlarına hâkim olamayan Sheeran “Gazze’de yaşananlar felaket niteliğinde” dedi.

İngiliz pop yıldızı Ed Sheeran, ABD turnesinde sahne alan rapçi Macklemore’un “Özgür Filistin” açıklaması sebebiyle kadrodan çıkarılmasının ardından başlayan tartışmaların gölgesinde ilk kez sahneye çıktı.

Filistin destekçisi grupların stadyum önündeki gösterileri ve geniş güvenlik önlemleri eşliğinde başlayan Philadelphia konserine yalnız çıkan Sheeran, “hataları” nedeniyle dinleyicilerinden özür diledi.

“Hiçbir zaman aktivist bir müzisyen olmak istemedim ancak bu durum beni ifade özgürlüğü ve gezegendeki en karmaşık siyasi mesele hakkında önemli ve hararetli bir tartışmanın ortasına bıraktı. Zor kararlar almak ve zor kararlarla karşı karşıya kalmak zorunda kaldım. Hatalar yapıyorum ve bunun için çok, çok üzgünüm.” diyen şarkıcı, konuşması sırasında gözyaşlarına hakim olamadı.

“ARTIK HİSLERİMİ GİZLEYEMEM”

Sheeran, “Şimdi, İsrail ve Filistin’deki durum karşısında nerede durduğuma değinmek istiyorum.” dedi ve şöyle devam etti: “Kariyerim boyunca herhangi bir konuda siyasi yorumcu olmamaya çalıştım çünkü müziğimin ve konserlerimin bölünmeden ziyade birlik, siyasetten ziyade insanlık hakkında olmasını istiyorum. Ancak bu bir insani mesele ve artık bu konudaki hislerimi gizleyemem.

“GAZZE’DE YAŞANANLAR SAVUNULAMAZ, ORANTISIZ”

Gazze’de yaşananlar felaket niteliğinde, savunulamaz ve orantısız. Yıkımın ve sivillerin, çocukların ölmesinin boyutu karşısında kalbim kırıldı. Batı Şeria’da yaşanan bu sistematik adaletsizlik de göz ardı edilemez.Mağdurlara yardımcı olacak bir katkıda bulunmanın yollarını bulmaya, dinlemeye ve öğrenmeye çalışıyorum çünkü yeterince bilgim olmadığını biliyorum.”



MACKLEMORE’UN “ÖZGÜR FİLİSTİN” SÖZLERİYLE BAŞLADI

Kriz, rapçi Macklemore’un New Jersey’deki konserde sahneden “Özgür Filistin” sloganı atmasının ardından başladı. Ed Sheeran’ın ABD’deki Loop Tour kapsamında konserlere ev sahipliği yapacak bazı stadyumların sahiplerinin Macklemore’un sahne almasına itiraz etmesi üzerine rapçi turne kadrosundan çıkarıldı.

Sheeran ise kararın kendisine ait olmadığını, Macklemore’un turneden çıkarılmasına organizatörün karar verdiğini açıkladı.