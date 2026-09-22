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22 EYLÜL 2026 SALI - YIL: 57

Gazze için sahnede ağladı

22 Eylül 2026, Salı 09:22
İngiliz pop yıldızı Ed Sheeran, rapçi Macklemore’un Filistin desteği sonrası turneden çıkarılması sonrası ilk konserine yalnız çıktı. Gözyaşlarına hâkim olamayan Sheeran “Gazze’de yaşananlar felaket niteliğinde” dedi.

İngiliz pop yıldızı Ed Sheeran, ABD turnesinde sahne alan rapçi Macklemore’un “Özgür Filistin” açıklaması sebebiyle kadrodan çıkarılmasının ardından başlayan tartışmaların gölgesinde ilk kez sahneye çıktı.

Filistin destekçisi grupların stadyum önündeki gösterileri ve geniş güvenlik önlemleri eşliğinde başlayan Philadelphia konserine yalnız çıkan Sheeran, “hataları” nedeniyle dinleyicilerinden özür diledi.

“Hiçbir zaman aktivist bir müzisyen olmak istemedim ancak bu durum beni ifade özgürlüğü ve gezegendeki en karmaşık siyasi mesele hakkında önemli ve hararetli bir tartışmanın ortasına bıraktı. Zor kararlar almak ve zor kararlarla karşı karşıya kalmak zorunda kaldım. Hatalar yapıyorum ve bunun için çok, çok üzgünüm.” diyen şarkıcı, konuşması sırasında gözyaşlarına hakim olamadı.

“ARTIK HİSLERİMİ GİZLEYEMEM”

Sheeran, “Şimdi, İsrail ve Filistin’deki durum karşısında nerede durduğuma değinmek istiyorum.” dedi ve şöyle devam etti: “Kariyerim boyunca herhangi bir konuda siyasi yorumcu olmamaya çalıştım çünkü müziğimin ve konserlerimin bölünmeden ziyade birlik, siyasetten ziyade insanlık hakkında olmasını istiyorum. Ancak bu bir insani mesele ve artık bu konudaki hislerimi gizleyemem. 

“GAZZE’DE YAŞANANLAR SAVUNULAMAZ, ORANTISIZ”

Gazze’de yaşananlar felaket niteliğinde, savunulamaz ve orantısız. Yıkımın ve sivillerin, çocukların ölmesinin boyutu karşısında kalbim kırıldı. Batı Şeria’da yaşanan bu sistematik adaletsizlik de göz ardı edilemez.Mağdurlara yardımcı olacak bir katkıda bulunmanın yollarını bulmaya, dinlemeye ve öğrenmeye çalışıyorum çünkü yeterince bilgim olmadığını biliyorum.”

MACKLEMORE’UN “ÖZGÜR FİLİSTİN” SÖZLERİYLE BAŞLADI

Kriz, rapçi Macklemore’un New Jersey’deki konserde sahneden “Özgür Filistin” sloganı atmasının ardından başladı. Ed Sheeran’ın ABD’deki Loop Tour kapsamında konserlere ev sahipliği yapacak bazı stadyumların sahiplerinin Macklemore’un sahne almasına itiraz etmesi üzerine rapçi turne kadrosundan çıkarıldı. 

Sheeran ise kararın kendisine ait olmadığını, Macklemore’un turneden çıkarılmasına organizatörün karar verdiğini açıkladı.

NTV

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  • S.topuz

    22.09.2026 10:17:04

    👏👏👍🏼👋😭🕊⚖🌍🇪🇺😭🕋Zalimlerin bu sorumsuzca ve kanunsuz ve keyfîuygulamala-rı,çifte Standartları,İŞGALLERİ, TEHDİTLERİ,SUİKASTLARI,SA VUNMASIZ ve suçsuz,mâsum sivilleri rasgele bombalamala-rı,katliam ve kıyımları, "Açve Susuz"bırakmaları,"SEFÂLET'e" mahkûm etmelerisadece Ortadoğu,İRAN,Lübnan,Suriye,Gazze ve Filistinliler için değil, bütünİNSANLIK,DÜNYABARIŞ ve HUZURU için büyükbir"TEH LİKEveTEHDİT"mahiyeti taşı-maktadır!BüyükSUÇ'tur! Tüm SUÇLULAR,Uluslar arası Mah-kemede gerekli ceza ve müey-yideyi HAK ettiği şekilde acele almalı!Yoksa herkes kafasına göre,gayr-ı Kanunî hareketede cek olursa,bunun sonu nereye varacağını hayal bile edeme-yiz,pek korkunçolur.Akl-ıSelîm sahibi olanDünyaâlem Mercî-lere ve Siyasîlere duyurulur! Aksi haldeYARINçokgeç olabi-lir,Allah muhafaza!Eeey Âlem-i İNSANLIK,Eeeey ÂlemiİSLÂM, Ey AB,NATO,BM,RUSYA,ÇİN, JAOPONYA,ENDONEZYA,TÜRKİYE vd.!Daha ne zamana ka-dar seyredeceksiniz ve"SUÇ ORTAĞI"olmaya devam mı edeceksiniz?Yetme di mi?!😭😭🕊🕊⚖🌍🇪🇺🕋😭🇵🇸

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