Demokrasiye Vurulan Darbe: 27 Mayıs kitabı yayımlandı

İletişim Başkanlığınca, “Cumhurbaşkanlığı Arşivinden Fotoğraflarla Demokrasiye Vurulan Darbe: 27 Mayıs” isimli eser yayımlandı.

İletişim Başkanlığı tarafından yayımlanan eser, çok partili siyasî hayata geçişin ardından yaşanan ilk askerî müdahale olan 27 Mayıs 1960 darbesinin ve sonrasındaki Yassıada yargılamalarının tarihî seyrini gözler önüne seriyor. Türkiye’nin siyasî ve hukukî dönüşüm sürecinde derin izler bırakan dönemi, tarihî fotoğraflar eşliğinde mercek altına alan eser, ülkenin yakın tarihine dair önemli bir tarihsel kesite ışık tutarak araştırmacılar ve okurlar için kalıcı bir kaynak sunmayı amaçlıyor. Cumhurbaşkanlığı Arşivi’nin ulusal bellek niteliğindeki zengin kaynaklarından titizlikle derlenen albüm kitap, görsel dokümantasyon açısından büyük önem taşıyor. Merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan’ın hukuk dışı yargılanma süreçlerinden idamla sonuçlanan kararlara kadar Yassıada’da yaşanan tarihi olaylar, dönemin atmosferini ve yaşanan gelişmeleri genel hatlarıyla yansıtan çeşitli görseller eşliğinde okuyucuya aktarılıyor. Okurlar, “yayinlar.iletisim.gov.tr” adresinden “Cumhurbaşkanlığı Arşivinden Fotoğraflarla Demokrasiye Vurulan Darbe: 27 Mayıs” kitabını çevrim içi okuyabilecek ve indirebilecek. TRT Haber

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