Yazarımız Salihoğlu’nun tedavisi sürüyor

Kalp ameliyatı sonrası yoğun bakımda tedavisi süren Yazarımız Mehmet Latif Salihoğlu’nun sağlık durumunda olumlu gelişmeler yaşandığı bildirildi.

Gazetemiz yazarı Mehmet Latif Salihoğlu, kalp kapakçıklarındaki rahatsızlık sebebiyle yattığı hastanede geçirdiği ameliyatın ardından yoğun bakımda tedavi görüyor. Önce Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Hastanesi’nde teşhis konulan Salihoğlu, buradan Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Yapılan ameliyatta iki kalp kapakçığı değiştirildi. Doktorlar, ameliyatın başarıyla tamamlandığını açıkladı. Tedavide olumlu ilerleme Ameliyat sonrasında hayati riskin sürdüğü, kalbin güçlü ilaçlarla, böbreklerin ise diyalizle desteklendiği bildirilmişti. Son günlerde ise tabloda iyileşme görüldü. Salihoğlu’nun diyaliz tedavisi sona erdi, böbrek değerlerinin normale döndüğü belirtildi. Kalbi destekleyen ilaçların dozu da azaltıldı. Gözlerini açıp tebessüm etti Yoğun bakımda kısa süreli görüşmeye izin verilen yakınları, Salihoğlu’nun gözlerini açıp tebessüm ettiğini ve duygulandığını aktardı. Salihoğlu’nun tedavisi, solunum cihazına bağlı olarak yoğun bakım ünitesinde sürüyor. Yakınlarının verdiği son bilgi Durumu iyiye doğru gitmekle beraber yoğun bakımda entübe hali devam ediyor. Kas gücü zayıf, tâkati yok. Trombosit istemediler, değerleri düzeliyor olmalı. Uzun bir zaman ve tedavi gerekecek. Gözleri açık, şuuru yerinde ve baş hareketleri ile tepki veriyor. Hayati risk tamamen ortadan kalkmış değil, dualarda buluşalım inşallah. İstanbul - Yeni Asya

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