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22 EYLÜL 2026 SALI - YIL: 57

Manisa'da okul önünde silahlı saldırı: Yaralı öğrenciler var

22 Eylül 2026, Salı 09:05
Manisa’nın Turgutlu ilçesinde bir lisenin önünde kimliği henüz belirlenemeyen şüphelinin silahla çevreye ateş açması sonucu bazı öğrencilerin yaralandığı bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir lisenin önünde silahla ateş açıldığı, bazı öğrencilerin yaralandığı ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi.

Olay, sabah saat 08.00 sıralarında Albayrak Mahallesi'ndeki İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde meydana geldi.

İlk bilgilere göre, kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli, bilinmeyen sebeple okul önünde silahla çevreye ateş açtı.

Olayda bazı öğrencilerin yaralandığı yönünde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor. Manisa - Anka

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